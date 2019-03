Sofía Suescun no aguanta más el comportamiento de Alejandro Albalá en 'GH DÚO'

Cuando de Alejandro Albalá y Sofía Suescun se trata, nadie sabe quién de los dos lleva la razón. Puede haber verdades ocultas, pueden ser ciertos ambos puntos de vista, el caso es que no sabemos de quién fiarnos. Únicamente nos podemos fiar de lo que nuestros ojos nos muestran, y lo que nos mostraron en los vídeos de ‘GH Dúo’ en los que Alejandro Albalá juzgaba a Sofía de una manera muy machista sí podemos condenarlo de forma certera.

Sin embargo, parece que Sofía, según dice Alejandro Albalá, está usando ese error por el que él mismo se ha arrepentido (argumentando que se debía a que “estaba teniendo un mal día”) para lanzar acusaciones algo más serias: ella quiere dar a entender que su relación siempre ha sido así, que siempre la ha cohibido, y que por eso ella no se alteró demasiado, porque según sus palabras “lo ve como algo normal”, es decir, usual en su relación. “¿Por qué no reaccioné? Porque mi cuerpo lo ve como algo normal. La relación que tenemos aquí es un reflejo de la que teníamos fuera”, decía Sofía en ‘GH Dúo’.

Alejandro no ha querido pasar por eso. Él defiende que Sofía está jugando con algo muy feo para ganar un concurso: Alejandro no esperaba que la que fue su novia durante un año le tratara así. Igualmente, dice que si tanto hubiera cohibido a Sofía, como ella misma dice, no habría aguantado un año con él.

Alejandro: “Me he equivocado. Lo sé. Lo entiendo. Lo comprendo. Pero lo que no me parece justo es que una persona venga aquí por un concurso que me quiera dejar de algo que no soy”#GHDÚOGala11 pic.twitter.com/yfwgaTl8Q9 — Gran Hermano (@ghoficial) 14 de marzo de 2019

Por su parte, Sofía defiende que Alejandro odia quedar mal, y siempre intenta lavar su imagen ensuciando la suya, dejándola como mentirosa y falsa víctima. Alejandro negó que haya cohibido en algún momento a su pareja, y Sofía le dijo: “Te jodes, es lo que hay”, refiriéndose a que a Alejandro no le gusta reconocer la realidad y ver su comportamiento habitual con ella en el vídeo. “Me duele mucho que Alejandro me hable de esta manera. Lo único que te importa es quedar bien, solo te llenan los aplausos y mi bienestar te lo pasas por el culo”, le decía Sofía en directo bastante alterada y llorando.

Alejandro: “Si tú has vivido situaciones aquí no ha sido conmigo”

Sofía: “Tú solo quieres quedar bien y ya está”#GHDÚOGala11 pic.twitter.com/zg5GK3zDwq — Gran Hermano (@ghoficial) 14 de marzo de 2019

Nosotros, respecto a su relación fuera de la casa, no sabemos quién puede llevar la razón, eso está claro. Pero las cámaras dentro de la casa de Guadalix nos dan un testimonio irrefutable, y puede que Alejandro tuviera un mal día… ¡pero un mal día lo tenemos todos y no deberíamos tratar a nadie como él trató a Sofía! ¿Vosotros de qué parte os ponéis?