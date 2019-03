‘GH DÚO’: Ylenia Padilla y Nagore Robles protagonizan uno de los enfrentamientos más sonados en televisión

Ylenia Padilla y Nagore Robles, una de las grandes discusiones del Debate de 'GH DÚO'

Una de las concursantes de reality más queridas de la televisión ha tenido un altercado con una de las colaboradoras más veneradas, también: se trata ni más ni menos que de Ylenia Padilla, la que saltó a la fama tras su debut en ‘Gandía Shore’, y Nagore Robles, que ha colaborado en programas como ‘Mujeres y hombres y viceversa’ o, actualmente, en ‘GH Dúo’. Sabiendo que las dos mueven masas, si entraran en una guerra España entera se dividiría.

Recordemos que Ylenia fue la última expulsada de la presente edición de ‘GH Dúo’, tras haber sido María Jesús la salvada por la audiencia. Sin embargo, Ylenia sigue dando de qué hablar también fuera de la casa de Guadalix.

La discusión tuvo lugar en el debate de ‘GH Dúo’ del pasado 10 de marzo. Ylenia realizó un comentario jocoso, a modo de burla (malintencionada o no, eso solo lo sabe ella), sobre la que fue su compañera Sofía Suescun en la casa, y Nagore puso entonces en duda la valía de su amistad con Sofía: “¿Pero no era tu amiga?”, le preguntó la colaboradora. Esto no le sentó nada bien a Ylenia, así que contestó: “Nosotras también éramos amigas y antes me has dado un ‘zasca’, no pasa nada: “Nosotras también éramos amigas y antes me has dado un ‘zasca’, no pasa nada”. Nagore lo tiene claro: Ylenia no sabe encajar una crítica y, además, consideraba que ella no le dio ningún ‘zasca’, como la ex-concursante afirmaba.

En Twitter, los fans no han dudado en posicionarse. Entre algunos de los comentarios, se critica la mala educación de Ylenia con los profesionales del programa.

Jajaja Nagore es toda una dama no va entrar en bajezas y vulgar poniéndose a su nivel de vocabulario con Ylenia, solo dice las verdades en losDBT — Rubria P (@Martina84709976) 11 de marzo de 2019

Quizás a Ylenia le da rabia que Sofía haya sido repescada mientras que a ella le han expulsado recientemente, porque sabe que la victoria va a ser de Sofía. Será por eso que de vez en cuando hace comentarios irónicos sobre la concursante. En cualquier caso, con tal de darnos juego en los debates, Ylenia… ¡puedes hacer los comentarios que quieras!