Joao Félix calienta su regreso al Metropolitano

Joao Félix es el gran protagonista en el duelo entre Atlético de Madrid y Barcelona de este próximo domingo (21:00 horas). El portugués regresa al Metropolitano en un ambiente de gran tensión toda vez que es uno de los más criticados por la afición del Atlético, equipo al que tendrá que regresar a final de temporada.

El portugués, que está cedido en el Barça esta temporada, sabe que le espera uno de los ambientes en contra más duros de su carrera. No solo es que esté en un rival directo del Atlético sino que sus declaraciones y gestos no han gustado nada a la hinchada rojiblanca, que le tiene en su punto de mira.

Y más después de que en el partido de ida en el Olímpico de Montjuic Joao celebrará con gran efusividad el gol que dio la victoria al Barcelona ante el Atlético. Ese día el delantero se olvidó de su pasado (y su futuro) y se reivindicó ante Simeone, el entrenador con el que siempre tuvo roces.

Es por ello que Joao Félix sabe la que le espera en el Cívitas Metropolitano este domingo en el duelo de Liga. «Va a ser un ambiente muy complicado para todo el equipo. Contra mí va a ser un poco peor», reconoció el jugador portugués en una entrevista en DAZN previa a este duelo.

Joao Félix se «motivará «en el Metropolitano

Eso sí, Joao no pone excusas ante ese ambiente. «Soy jugador de fútbol y tengo que estar acostumbrado a este tipo de cosas», añadió para también explicar que eso le «motivará más» porque «me gustan estos partidos importantes y picantes, hay una motivación extra».

Estas palabras calientan más un duelo en el que el Barcelona se juega sus últimas opciones de luchar por el título de Liga -está a ocho puntos del Real Madrid, que juega un día antes, el sábado, en Pamplona- y el Atlético mantener la cuarta plaza, en la que solo saca dos puntos al Athletic.

«La ida en casa ya fue difícil y allí lo va a ser aún más. Defienden y van a la contra muy bien y la grada les va a ayudar mucho», comentó también un Joao Félix relegado por Xavi Hernández en los últimos tiempos. El portugués no fue titular en el decisivo duelo ante el Nápoles y quedó relegado por Raphinha y Lamine Yamal en los últimos partidos.

Su futuro en el Barcelona

Sobre su futuro, que al estar cedido tiene un destino claro, el Atlético de Madrid, Joao no quiere pensar porque «estoy enfocado» en el Barcelona. «No pienso más allá porque todo depende de cómo vaya hasta el final». Como informa OKDIARIO este viernes, el Barcelona pedirá al Atlético renovar la cesión porque están contentos con él, pero tampoco quieren quedárselo en propiedad.

Por otra parte, Joao Félix no cree que el anuncio de Xavi de que se marcha al final de temporada tenga una relación directa con los resultados: «Estamos jugando igual y con la misma formación, las mismas ideas, pero es fútbol. Las cosas no estaban saliendo y ahora sí, pero no es porque haya dicho que se va».