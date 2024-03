Joana Sanz visita por primera vez a Dani Alves en su casa de Barcelona

Dani Alves sigue en libertad provisional. El brasileño trata de refugiarse de cámaras y reporteros en su casa de Barcelona, concretamente ubicada en Esplugues de Llobregat. Allí está rodeado de su círculo mas cercano de familiares y amigos. La que no había estado allí desde que salió de prisión era Joana Sanz, todavía esposa del carioca, que ahora ha decidido visitar por primera vez a su marido.

Ha sido el programa Fiesta el que ha asegurado que Joana Sanz y Dani Alves se encuentran juntos en la casa del matrimonio. Pese a las informaciones sobre un posible divorcio y alejamiento, los dos compartieron techo este viernes. La reportera se dio cuenta de la llegada a la casa de un paquete a nombre de Joana Sanz, y según fuentes próximas a la modelo canaria los colaboradores del programa aseguran que los dos estaban en el interior de la casa.

Curiosamente, la noche del jueves al viernes Joana Sanz dejó de seguir en sus redes sociales a Dani Alves e incluso borró todo el contenido en el que aparecían los dos, lo podría suponer indicios de ruptura. La modelo estuvo apoyando a su marido durante sus semanas en prisión pero no ha querido rencontrarse con él a su salida de la cárcel hasta ahora. Además, en sus declaraciones siempre dejó en el aire que volvieran a estar juntos pese a que admitió que todavía no había pedido el divorcio al futbolista.

Polémica con Joana Sanz

Una Joana Sanz que volvió a estar en el centro de la diana hace unas semanas. La mujer de Dani Alves sembró la polémica en las redes sociales con unas palabras después de la sentencia contra el jugador brasileño, al que no ha pedido el divorcio. «Me encantaría que me jalaran del pelo y me empotraran contra la pared», escribió la modelo canaria en su perfil de Instagram, una frase que muchos consideraron frívola y desafortunada teniendo en cuenta que su marido acababa de ser condenado por violar a una joven en una discoteca de Barcelona.

El contexto es que que esa misma acción sexual que ella deseaba es prácticamente similar a la que la víctima de Dani Alves declaró en sede judicial que había sufrido por parte del lateral derecho. «Ahora mismo me encantaría que me jalaran del pelo y me empotraran contra la pared. Renovaría energías», escribió Joana Sanz, con un posible doble sentido que indignó a muchos en las redes sociales y en los medios de comunicación.

Visto el revuelo generado, Joana Sanz decidió explicarse a través del mismo canal: «Tengo que estar justificando todo porque aquí sacamos todo de contexto», se lamentaba la canaria en una historia en Instagram. «Luego llegan los cuatro de turno que lo replican y es que nada tiene que ver con nada». Insistía en que son «cosas espontáneas» que le salen de sus sentimientos. «Dejen de relacionarlos con el tema judicial o con Dani. Son cosas mías de mi vida. Tengo vida también en paralelo a eso».