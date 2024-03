Joana Sanz, mujer de Dani Alves: «Me encantaría que me empotraran contra la pared»

Joana Sanz vuelve a estar en el centro de la diana. La mujer de Dani Alves ha sembrado la polémica en las redes sociales con sus últimas palabras después de la reciente sentencia contra el jugador brasileño, al que no ha pedido el divorcio. «Me encantaría que me jalaran del pelo y me empotraran contra la pared», ha escrito la modelo canaria en su perfil de Instagram, una frase que muchos consideran frívola y desafortunada teniendo en cuenta que su marido acaba de ser condenado por violar a una joven en una discoteca de Barcelona.

El contexto es que que esa misma acción sexual que ella desea es prácticamente similar a la que la víctima de Dani Alves declaró en sede judicial que había sufrido por parte del lateral derecho. «Ahora mismo me encantaría que me jalaran del pelo y me empotraran contra la pared. Renovaría energías», escribió Joana Sanz, con un posible doble sentido que ha indignado a muchos en las redes sociales y en los medios de comunicación.

Visto el revuelo generado, Joana Sanz ha decidido explicarse a través del mismo canal: «Tengo que estar justificando todo porque aquí sacamos todo de contexto», se lamentaba la canaria en una historia en Instagram. «Luego llegan los cuatro de turno que lo replican y es que nada tiene que ver con nada». Insiste en que son «cosas espontáneas» que le salen de sus sentimientos. «Dejen de relacionarlos con el tema judicial o con Dani. Son cosas mías de mi vida. Tengo vida también en paralelo a eso».

Joana Sanz, mujer de Dani Alves, hace referencia a lo que la víctima de su marido declaró en sede judicial. SE RÍE DE ELLA. Puro asco de tía.🤮 pic.twitter.com/2rbBNa55ed — Ojito 👁 (@elojoquetodolv) March 3, 2024



«Con lo que he puesto que ‘me encantaría que me jalaran del pelo y me empotraran contra la pared’… Pues sí, gente. No nos hagamos las puritanas ahora. Me fascina esa pasión, esa fogosidad, que te tiren del pelo, te besen y te coman entera. Ya está bien. Yo estoy hablando de mí, personalmente; de lo que a mí me gusta. Cada uno en su intimidad y con un respeto mutuo, que haga lo que le gusta. De eso se trata, ¿no? Tanto tabú de repente», añade indignada.

Joana Sanz insiste visiblemente enfadada en que no deben de asociarse todos sus mensajes al caso de Dani Alves, que hace pocos días fue condenado a cuatro años y medio de prisión por la violación de una joven en una discoteca de Barcelona en diciembre de 2022. «No debe relacionarse con un tema judicial que no tiene nada que ver y mucho menos ensuciar mis palabras de esta manera», insistía la todavía mujer de Alves.