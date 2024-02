Dani Alves ha sido condenado a cuatro años y medio de cárcel por violar a una joven en una discoteca de Barcelona. La sentencia del tribunal de la sección 21ª de la Audiencia Provincial de Barcelona le ha impuesto este castigo, así como cinco años de libertad vigilada, que se aplicarán una vez cumplida la pena de prisión. Una de las reacciones más esperadas era la de su mujer, Joana Sanz, que días después se ha pronunciado en sus redes sociales formando un nuevo lío.

La modelo canaria no se ha pronunciado en sí sobre la sentencia, aunque ha aprovechado su intervención para cargar contra los medios de comunicación, quien la tacha de «frívola» o «niñata», según cuenta. «Estaba pensando no darle más bombo a ciertos titulares incoherentes. Sorprende bastante que somos feministas para unas cosas, pero para otras… Me están diciendo por ahí ‘frívola’, ‘niñata’…», escribió en su perfil oficial de Instagram.

La esposa de Dani Alves, que ya ha reconocido que todavía no ha pedidoel divorcio, denuncia las «barbaridades» que llegan a sus oídos. «¿Por qué todo esto? Porque estoy trabajando, pero si luego no trabajo es porque me pagan las cuentas. Hay cosas peores, barbaridades que he escuchado por ahí. La cosa es criticar”, finaliza la influencer bastante enfadada. En Espejo Público aseguran que Joana Sanz esperaba una sentencia bastante menos dura para Dani Alves: «Está hecha polvo, está destrozada. Eran mucho más optimistas tras el informe del forense al que tuvo acceso».

La carta de Alves a Joana Sanz

Hace unos días, Joana Sanz volvió a dar que hablar en redes sociales. La modelo publicó por error un documento íntimo de Dani Alves y lo borró al instante, pero varios usuarios tuvieron tiempo de hacer capturas, por lo que acabó saliendo a la luz lo que compartió en sus historias de Instagram. Concretament, una carta privada que el futbolista brasileño le mandó desde la cárcel.

«Dentro de mi imperfección aprendí que no puedo dedicar mi tiempo a lo que fue, sino a transformar mi energía en lo que es y lo que no es. Lo que soñaba y lo que sigo soñando: todos los caminos quiero hacerlos contigo. No me equivoqué de mujer… Sí, eras tú. Sí, eres tú y para siempre serás tú», comenzaba.

«No hay un solo día, ni un solo momento, ni un solo plan que tú no estés. Oro todos los días para que llegue el día que pueda verte despertar. Nostalgia es no poder hacerlo ahora», se lee en la carta, en la que Alves declara su amor incondicional a su esposa pese a lo ocurrido aquella noche en la discoteca Sutton de Barcelona: «Te amo y te siento», seguía.

Momentos después de borrar la publicación, la modelo canaria dijo que lo hizo «por error» y que la publicación iba destinada al grupo de mejores amigos que tiene en Instagram. «Publiqué por error para todo el mundo algo que era para ‘mejores amigos’. Tremenda velocidad la de los medios de comunicación», ironizaba, preguntándose si algunos tenían «un seguimiento» de su cuenta en la red social con notificaciones. Segundos después, continuaba añadiendo que «si todo el mundo viera lo que yo subo para el grupo de ‘mejores amigos’… Voy a dejar de subir cosas, no vaya a ser que…».