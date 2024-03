Una de las preguntas que muchos se hacen tras la salida de Dani Alves de prisión es dónde está su mujer, Joana Sanz. La modelo residía en el domicilio conyugal situado en Barcelona y en el que el brasileño pasará estos días a la espera de que se resuelvan los recursos de todas las partes. Sin embargo, la canaria ha tomado una drástica e inesperada decisión al respecto, huyendo de la Ciudad Condal cuando el ex futbolista ha salido de la cárcel.

La propia influencer ha compartido una imagen definitoria en sus historias de Instagram, donde se acerca al millón de seguidores. Joana Sanz está en Madrid, la ciudad que le ha servido muchas veces de refugio durante todos estos meses y a la que llegó a mudarse durante las primeras semanas del proceso contra Dani Alves. Con la foto se puede ir un paso más allá y descubrir dónde estaría alojada gracias al ángulo desde el que está hecha la fotografía, y parece que se trata del Hotel Montera Madrid, Curio Collection by Hilton. Este alojamiento cuenta con una espectacular terraza con vistas a la ciudad desde la que habría sido tomada la captura.

Lo que queda claro es que Joana Sanz no ha querido acompañar a Dani Alves en sus primeros días de libertad condicional. Los motivos todavía no han trascendido, aunque la canaria seguramente haya querido alejarse de todas las cámaras y reporteros que persiguen al brasileño estos días por la Ciudad Condal. Además, pese a no haber pedido el divorcio oficialmente todavía, es una incógnita si ambos van a seguir siendo pareja tras la infidelidad de Alves aquella noche en la discoteca en la que violó a una joven.

Joana Sanz no esta con Dani Alves

Un Dani Alves que sí ha recibido la visita más especial en su casa de Esplugas de Llobregat, donde está acompañado de su amigo Bruno. Desde que saliera de prisión, tras concedérsele la libertad bajo el pago de una fianza de un millón de euros y desembolsar la cantidad ante la secretaría de la Audiencia de Barcelona, el jugador ha recibido alguna visita, pero ha habido una que ha sido más que especial.

Mientras que Joana Sanz, su todavía mujer, no ha aparecido por la mansión del brasileño, quienes sí que lo han hecho han sido sus padres. María Lucía y Domingo Alves acudieron al domicilio de su hijo para celebrar el cumpleaños de este último. Lo hicieron horas después de que el que fuera lateral de la selección brasileña abandonara la prisión en libertad condicional.

Dani Alves se dirigió a su casa según salió de la cárcel. Hasta allí le siguieron los cámaras de televisión. Ahí pudieron comprobar que recibió un ramo de flores minutos después de hacer acto de presencia en su casa junto con su abogada. También, parece ser que el futbolista solicitó comida a domicilio según pudieron captar los periodistas ubicados en la calle.

Mientras que el jugador ha recurrido la pena de cárcel para tratar de rebajarla, tanto la Fiscalía como la acusación está tratando de que se reconsidere la condena y se le imponga una pena mayor. Por ello, mientras que se resuelve, la juez ha decidido ponerle en libertad bajo el pago de una fianza de un millón de euros.