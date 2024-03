Dani Alves recibe la visita más especial tras salir de la cárcel

Dani Alves ha recibido la visita más especial tras salir el pasado 25 de marzo de la cárcel de Brians 2, donde cumplía condena por violación. El ex jugador del Barcelona se encuentra recluido en su casa de Esplugas de Llobregat, acompañado de su amigo Bruno. Desde que saliera de prisión, tras concedérsele la libertad bajo el pago de una fianza de un millón de euros y desembolsar la cantidad ante la secretaría de la Audiencia de Barcelona, el jugador ha recibido alguna visita, pero ha habido una que ha sido más que especial.

Mientras que Joana Sanz, su todavía mujer, no ha aparecido por la mansión del brasileño, quienes sí que lo han hecho han sido sus padres. María Lucía y Domingo Alves acudieron al domicilio de su hijo para celebrar el cumpleaños de este último. Lo hicieron horas después de que el que fuera lateral de la selección brasileña abandonara la prisión en libertad condicional.

Dani Alves se dirigió a su casa según salió de la cárcel. Hasta allí le siguieron los cámaras de televisión. Ahí pudieron comprobar que recibió un ramo de flores minutos después de hacer acto de presencia en su casa junto con su abogada. También, parece ser que el futbolista solicitó comida a domicilio según pudieron captar los periodistas ubicados en la calle.

Dani Alves recibe una visita importantísima

El futbolista abandonó la prisión el lunes, tras abonar por la mañana la fianza de un millón de euros que se le solicitó. Dani Alves se encontraba cumpliendo la condena de cuatro años y medio de prisión por la violación a una mujer en la discoteca Sutton, el 30 de diciembre de 2022. El ex del Barça ha cumplido ya un cuarto de su condena, pero ha quedado en libertad provisional mientras que se resuelven los recursos interpuestos por ambas partes.

Mientras que el jugador ha recurrido la pena de cárcel para tratar de rebajarla, tanto la Fiscalía como la acusación está tratando de que se reconsidere la condena y se le imponga una pena mayor. Por ello, mientras que se resuelve, la juez ha decidido ponerle en libertad bajo el pago de una fianza de un millón de euros. Un depósito que se realizó el pasado lunes 25 de marzo por la mañana, por lo que pudo abandonar la prisión de Brians 2 horas después.

A pesar de quedar en libertad condicional, el futbolista no dispone de sus pasaportes. Se le retiraron tanto el brasileño como el español, además de imponerle la orden de no poder abandonar el país. Deberá acudir, además, a firmar a la Audiencia Provincial de Barcelona cada viernes.

Sin embargo, esta semana, el canarinho no podrá acudir a firmar tras sus primeros días fuera de la cárcel. Dani Alves no podrá ir el viernes a firmar a la Audiencia, puesto que el Viernes Santo es fiesta y no será hasta el próximo día hábil cuando podrá hacerlo. En Cataluña, el Lunes de Pascua también es festivo, por lo que no será hasta el martes cuando podrá hacerlo.