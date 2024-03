Joana Sanz (31) ha reaparecido en la red. La modelo que, por ahora, guarda silencio sobre la puesta en libertad de su todavía marido, Dani Alves, continúa con su rutina con normalidad. Prueba de ello es el storie que ha compartido en su perfil de Instagram, donde reúne cerca de un millón de seguidores. En él se puede ver cómo la maniquí practica actividad física en un gimnasio, concretamente dominadas. «Algún día haré eso sin ayuda», ha indicado.

Joana Sanz reaparece en Instagram. / Redes sociales

La drástica decisión de Joana Sanz

El pasado miércoles, 20 de marzo, la Audiencia de Barcelona acordó dejar en libertad provisional al ex jugador del FC Barcelona Dani Alves (40 años), bajo fianza de un millón de euros. Todo ello tras ser condenado a cuatro años y medio de cárcel por violar a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona en diciembre de 2022.

Al conocerse esta decisión por parte de la justicia, Joana Sanz, siempre muy activa en las redes sociales, tomó la decisión de desactivarse su perfil de Instagram. Pero regresó poco después. No era la primera vez que Sanz inhabilitaba su cuenta.

Joana Sanz a su salida del juzgado. / Gtres

Por ahora, la ex pareja no ha firmado un acuerdo de divorcio, por lo que siguen siendo marido y mujer. «Seguimos casados. En un momento se habló de divorcio, él no me lo quiso dar, y yo no voy a entrar ahora en esas discusiones. Estamos igual, no nos vamos a divorciar de momento. Está en la situación en la que está y seguiremos casados de momento», manifestó Joana Sanz en ¡De viernes!.

Dani Alves en libertad

Finalmente, el brasileño pagó este lunes, 25, la cuantía económica que se le pedía para poder abandonar el centro penitenciario de Brians 2, donde ha permanecido catorce meses. Se desconoce qué persona ha podido ayudar a Alves, ya que en un principio todo apuntaba al padre de Neymar. Tras varios días de rumores, el propio representante emitió un comunicado negando que dejaría el dinero a Dani Alves.

Dani Alves saliendo de prisión. / Gtres

Alrededor de las 16:30 de la tarde, Dani Alves salió de prisión, visiblemente serio, junto a su abogada, Inés Guardiola. El ex jugador de fútbol no portó ninguna bolsa, sino que salió con las manos vacías. Un detalle que llamó la atención. Todos sus enseres los dejó en el centro y se los regaló a los presos de los distintos módulos. También dejó un ventilador y un televisor, contó la periodista Mayka Navarro, que cubrió su puesta en libertad.

Nada más salir de la cárcel, Dani Alves se desplazó hasta el domicilio que compartía con su esposa, Esplugas de Llobregat. Hasta el citado lugar llegó un colorido ramo de flores para la modelo, aunque no consta que estuviera en el domicilio. Tras esto, llegó otro repartidor, en esta ocasión para llevar comida, concretamente hamburguesas de un conocido local.