Jantunen mete el triple del Eurobasket ante España

Mikael Jantunen anotó el triple del Eurobasket en el duelo de cuartos de final ante España. El jugador de Finlandia cerró el último cuarto con una canasta desde su casa cuando se acaba el tiempo, para poner a los suyos 11 arriba (30-19) al término del primer parcial.

