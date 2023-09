Jan Ullrich revela su infierno en un documental: «Tomé cocaína a saco y estuve cerca de la muerte»

Jan Ullrich ha revelado su descenso a los inviernos en un documental que verá la luz a finales del próximo mes de noviembre. El ex ciclista alemán ha recordado sus días más oscuros tras abandonar el deporte profesional. «Tomé cocaína a saco y bebí whisky como si fuera agua, estuve cerca de la muerte», rememora en la serie de cuatro capítulos producida por Amazon Prime.

En la serie dedicada al ganador del Tour en 1997, titulada La Presa y que se estrenará unos días antes de que cumpla 50 años, Ullrich evoca su «inmensa caída» hace cinco años y su «Camino de Santiago personal»: «Era a vida o muerte. No estaba para nada bien. Lo más importante para mí es no querer buscar los límites en lo que me queda de mi vida, tengo que encontrar el buen equilibrio», explicó en la presentación del documental celebrada en Múnich.

Ullrich cree que probó «bastante los límites, tanto los altos como los bajos». «No necesito eso más, veinte años después reconozco los errores que cometí», añadió. En el documental el ciclista también recuerda sus grandes años, a finales de los 90 y principios de los 2000.

«El objetivo era regresar a los lugares en los que gané grandes carreras, pero también cuando cometí errores que me hicieron crecer», explicó. «Me siento más ligero porque he hecho las paces con mi pasado», añadió Ullrich, que ha recuperado el placer de montar en bicicleta junto a sus hijos.