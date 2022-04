Ivana Icardi sigue buscando una vivienda en Palma de Mallorca en la que instalarse junto a su hija Giorgia tras su ruptura sentimental con Hugo Sierra. La ex concursante de Supervivientes ha explicado lo difícil que es debido a su situación económica y a su condición de autónoma, algo por lo que muchos propietarios no quieren alquilarle una casa.

La influencer se muestra preocupada por no tener los suficientes ahorros para poder garantizarle un buen futuro a su hija y estalla contra su hermano Mauro Icardi, delantero del PSG, por no preocuparse ni por ella ni por su sobrina. “Mi hermano, el millonario, no se ha preocupado”, empieza diciendo.

Llevan años distanciados

“Si mi hermano, por estar bien con su mujer, prefiere no hablarme a mí, pues está en todo su derecho. Es su vida, con ella duerme y con ella viva. Yo no el voy a hacer elegir”, llegó a decir la influencer hace un tiempo sobre su relación con Mauro y Wanda Nara, a la que también critica de paso. Llevan varios años distanciados, pero cuesta creer que Icardi, que gana varios millones de euros al año en el PSG, no se haya dirigido a su hermana Ivana para ayudarla con sus problemas económicos.

Una Ivana que habla claro de su situación en Mtmad: “No sabría decir si lo que he gastado es mucho más de lo que tengo ahora mismo. Ahora mismo vivo de las redes y sé que esto no va a ser para siempre, ya que están siempre renovándose y llega gente nueva». «Cualquier cosa que sea bonita me la compro. Tengo tanta ropa que muchas veces tengo que venderla porque no me entra en el armario”, comenta respecto a sus principales gastos, asegurando que va a dejar de comprar tanta ropa porque “no me hace tanta falta”.