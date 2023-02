Irving ficha por los Mavericks y Doncic ya tiene aliado para buscar el anillo

Ahora sí, Kyrie Irving es oficialmente nuevo jugador de los Dallas Mavericks. Este fin de semana saltaba la bomba por parte de algunos de los periodistas más reputados de Estados Unidos anunciando que el base estadounidense iba a recalar en el equipo de Luka Doncic. Tras varios días de incertidumbre, se ha hecho oficial esta operación que pone patas arriba la NBA y pone al equipo tejano con serias opciones de hacerse con el anillo, creando una dupla que puede dar muchas alegrías a una franquicia que vive por y para el esloveno.

Luka Doncic consigue por fin un aliado para poder luchar por el anillo de la NBA. Irving no es uno de los mejores jugadores en la actualidad, sino uno de los baloncestistas con más calidad que ha pasado por la historia de la liga americana. No obstante, su cabeza le ha jugado malas pasadas en los últimos años donde por unos motivos u otros, no ha podido desarrollar su calidad al máximo.

Ahora, Dallas Mavericks se ve beneficiado a corto plazo, pero poniendo en peligro el futuro a medio plazo, cediendo rondas del Draft en 2027 y 2029. Irving llega, pero se marchan dos jugadores importantes en la rotación como Dinwiddie y Finney-Smith, que ponen rumbo a Nueva York. En este intercambio también ha entrado Markieff Morris, que llega junto al propio Irving. En el otro lado de la moneda, Brooklyn también consigue lo que quería, que era deshacerse de un jugador que iba a convertirse en agente libre el próximo verano y que era una auténtica bomba dentro del vestuario.

Pese a ser un jugador realmente problemático, Irving (ocho veces All-Star) estaba promediando hasta el momento 27,1 puntos, 5,1 rebotes y 5,3 asistencias, teniendo un porcentaje de acierto en tiros de campo muy próximo al 50%.

Con esta importante llegada a Dallas, tanto la franquicia como el propio Doncic podrán luchar seriamente por el anillo, sin ganarlo desde 2011. Porque los números sin en el esloveno en pista estaban siendo realmente malos esta temporada. Hasta esta noche, la franquicia tejana encadenaba siete derrotas y cero victorias cuando este se ausentaba, dejando en evidencia la clara dependencia que tienen por el ex del Real Madrid. Con Irving, Doncic podrá descansar y reducir sus minutos en pista sabiendo que habrá otra gran estrella tirando del carro.

Jugador problemático

Desde que saliera de los Cavaliers con el anillo bajo el brazo al lado de Lebron James en 2016, Irving ha estado marcado más por la polémica que por su propio juego. En febrero de 2017 llegó a decir que la Tierra es plana, que Kennedy fue asesinado porque quería «terminar con la mafia bancaria en el mundo» y también que la CIA mató a Bob Marley por enaltecer la paz.

Por si esto fuera poco, en septiembre de 2021 y con la pandemia de fondo, llegó uno de los momentos más difíciles de su carrera. Ya en Brooklyn Nets, se negó a vacunarse contra la covid, asegurando que la vacunación era «la mayor violación de los derechos humanos de la historia». Esto le trajo problemas en su equipo, donde no le dejaban jugar en su propio pabellón durante varios meses.