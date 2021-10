Kyrie Irving sigue en sus trece. Todo el mundo habla del base de los Brooklyn Nets, que se niega a vacunarse del coronavirus. Una polémica decisión por la que está apartado del equipo y que puede acabar costándole su contrato de casi 200 millones de euros. Hasta ahora no había hablado públicamente sobre el tema, pero en las últimas horas ha roto su silencio en las redes sociales y ha ofrecido su versión y sus motivos para no vacunarse.

«Esto es sobre mi vida y lo que yo elijo hacer. Es verdad que para estar en Nueva York y para estar en un equipo de este estado tengo que estar vacunado, pero he decidido no hacerlo. Es mi elección y pido a todo el mundo que lo respete», comenzó el jugador de la NBA, que sin embargo no quiere retirarse: «Estoy listo para jugar. Esto no se trata de un tema político o de la NBA. Ni siquiera de los Nets. Esto va sobre mi vida y lo que yo elijo hacer».

«Esto no va de dinero. Esto tiene que ver con escoger lo que es mejor para cada uno. ¿De verdad creéis que quiero perder dinero? ¿De verdad creéis que quiero entregar mi sueño de ganar un campeonato? ¿De verdad creéis que quiero rendirme y acabar con mi trabajo? ¿De verdad pensáis que quiero quedarme sentado en casa? ¿Creéis que quiero renunciar a mi sustento por mandato? Vamos…», añade Irving.

Y explica su postura así: «Me voy a mantener firme en lo que yo creo. Es tan simple como eso. No tiene que ver con ser antivacunas o estar en un lado u otro. Es sentir que de verdad estás haciendo lo que es mejor para ti. Si voy a ser demonizado por hacer más preguntas y tomarme mi tiempo para decidir, pues es lo que hay. Sé las consecuencias a mis decisiones, no las voy a endulzar. Estoy del lado de quienes han perdido sus trabajos por este mandato y estoy del lado de quienes han elegido vacunarse y han elegido estar a salvo. Apoyo y respeto la decisión de todos. No he hecho daño a nadie ni he cometido ningún crimen».

«Esta es mi vida y me están diciendo lo que tengo que hacer con mi cuerpo. Esto tiene que ver con todo lo que está pasando hoy en día en el Mundo. Y estoy metido en algo que es mucho más grande que el baloncesto. Nadie va a secuestrar esta voz. Y no, no me estoy retirando. No me voy dejando el juego así. Todavía hay mucho trabajo que hacer», finaliza el jugador.