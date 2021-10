Kyrie Irving sigue firme en su pulso contra la NBA por no vacunarse contra el coronavirus. El base de los Brooklyn Nets es antivacuna y su decisión mantiene en vilo a la NBA y, en especial, a su equipo ya que no podrán contar con él para más de la mitad de partidos de la temporada. Los Nets asumen que su estrella no estará disponible si no cambia de opinión.

Además de los partidos en Nueva York, incluidos los dos derbis en el Madison Square Garde, Irving tampoco podría jugar en San Francisco contra los Warriors ni en Los Ángeles frente a Lakers y Clippers. Por el momento son las tres únicas ciudades que prohibido la entrada de los no vacunados a los espacios públicos cerrados o gimnasios. Mientras que en Canadá sólo podría realizar las actividades oficiales del equipo, es decir jugar el partido y entrenar. En caso de que alguien no lo cumpla se expondría a una sanción de 750.000 dólares y penas de prisión.

En Brooklyn ya saben que no podrán contar con su estrella para los partidos de casa: «Creo que empezamos a entender que no va a jugar partidos en casa. Vamos a tener seguro que jugar sin él este año y su vuelta depende de cuándo, dónde y cuánto. Tenemos que seguir siendo flexibles y tener la mente abierta para intentar resolver la situación según vaya sucediendo», dijo Steve Nash, técnico de los Nets, tras el entrenamiento y en el que Irving participó con mascarilla.

Pese a los inconvenientes el jugador se mantiene en sus trece y sigue sin querer vacunarse. De hecho, hace unos días publicaba un mensaje en el que dejaba muy clara su postura: «Estoy protegido por Dios y también lo está mi gente. Estamos juntos en esto». Esta situación ha provocado que se activen los rumores de traspaso. Irving no acepta su rol como jugador a tiempo parcial por no querer vacunarse y, según Adrian Wojnarowski, los Nets se plantean vender al base.

Otra de las voces reconocidas en el mundo de la NBA, el periodista Marc Stein, habla de retirada. Asegura que desde el entorno de Irving están convencidos de que si la franquicia de Brooklyn le traspasa, se retirará. Tiene apenas 29 años y está llamado a hacer grandes cosas con el Big Three que forma junto a Durant y Harden, pero es capaz de dejarlo todo y colgar las botas con tal de no vacunarse.