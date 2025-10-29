El Inter arropa a Josep Martínez tras atropellar mortalmente a un hombre: «Estamos con él»

El Inter de Milán ha roto su silencio este miércoles a través de su presidente, Giuseppe Marotta, para mostrar su apoyo al portero español Josep Martínez tras atropellar a un hombre de 81 años, que perdió la vida en acto. El guardameta ha recibido ayuda psicológica tras el trágico suceso.

«Lamentablemente, ha ocurrido un suceso grave y delicado. Damos nuestro más sentido pésame a la familia del fallecido y estamos con nuestro jugador, a quien conocemos muy bien. Son sucesos desafortunados que, por desgracia, forman parte de la vida cotidiana», dijo a los medios de comunicación en un evento sobre los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina celebrado en la Trienal de Milán (museo).

Según apuntan este miércoles los medios locales, Josep Martínez habría dado negativo en todos los test de alcohol y drogas a los que se sometió y, al llegar a su domicilio, recibió la ayuda de un psicólogo del club nerazzurro. Además, cerró sus perfiles en redes sociales.

El guardameta valenciano, de 27 años, estaba el martes de camino al entrenamiento con el Inter cuando, poco antes de las 10:00 horas, colisionó en Fenegrò (Como, norte de Italia) con Paolo Saibene, de 81 años, que circulaba con su silla de ruedas eléctrica por el arcén y que falleció en el acto.

Una de las hipótesis que manejan las autoridades es la de que el hombre sufrió un desmayo o un ataque cardíaco que provocó la pérdida de control de la silla y su invasión de la carretera en el momento en el que pasaba Martínez. Ahora el español está bajo investigación por posible homicidio víal imprudente. En Italia, este delito está tipificado en el artículo 589 del código penal y, en caso de que la investigación determine que infringió alguna norma, la pena podría ir de los 2 a los 7 años de cárcel.

Si, en cambio, se confirma que fue algo fortuito provocado por un giro imprevisible del fallecido, podría no tener responsabilidad penal. Algunos testigos, como el conductor del vehículo inmediatamente posterior al de Martínez, confirmaron a la policía la marcha irregular del hombre en silla de ruedas eléctrica, según desvelaron los medios locales.

El futbolista español intentó socorrer al hombre de 81 años, pero no pudo hacer nada para salvar su vida. Tampoco las emergencias médicas que llegaron al lugar del accidente, que sólo pudieron certificar la muerte del hombre.

En el primer paso que conlleva la investigación de la policía, Martínez se sometió durante el martes a pruebas rutinarias para evaluar su condición al volante. El cuerpo del fallecido está a disposición de la Fiscalía de Como, que ya ordenó una autopsia y procedió al embargo de ambos vehículos. Las autoridades trabajan también para verificar la velocidad a la que circulaba el coche del futbolista.

El portero, que quedó afectado por lo sucedido, no estuvo presente en el entrenamiento del Inter previo al duelo ante el Fiorentina de Serie A de este miércoles. El club anuló la rueda de prensa del rumano Cristian Chivu del martes, habitual antes de cada partido. Se espera que Martínez esté al menos una semana sin entrenarse, para garantizar que el proceso legal y psicológico del futbolista se desarrolle con cierta tranquilidad.