La insólita decisión de Indian Wells para anunciar el regreso de Rafa Nadal al tenis

Ya está confirmado. Rafa Nadal volverá al circuito ATP en el Masters 1000 de Indian Wells, un torneo muy especial para él y en el que, por fin, se siente preparado para dejar muestras de su calidad sobre la pista de tenis sin que el físico represente un problema. La organización del torneo californiano celebra esta decisión final de Nadal, hasta el punto de anunciar con una antelación asombrosa la fecha y la hora del debut del tres veces campeón de la cita.

Nadal es un reclamo en sí mismo. Lo ha sido durante toda su carrera deportiva y en un 2024 que podría ser el de su retirada, la expectación por verle una última vez sobre la pista aumenta hasta límites insospechados. Por ello, la organización del Masters 1000 de Indian Wells ha optado por una medida nada habitual en el tenis, que es la de anunciar con suma antelación cuándo se producirá el debut, en día y hora, de un jugador.

Rafa Nadal se estrenará en el Masters 1000 de Indian Wells el próximo jueves 7 de marzo, en un partido de primera ronda que se disputará en sesión de tarde en California, no antes de las 18:00 horas en horario local. Esto quiere decir que, en España, habrá que trasnochar para ver el primer partido de Nadal desde principios de enero, porque el choque no empezará antes de las 3:00 de la madrugada del viernes 8 de marzo.

Rafa Night Lights 🍿@rafaelnadal makes his return to #TennisParadise on Thursday, March 7!

