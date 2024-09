El innovador negocio que une a una estrella del Real Madrid con los mejores influencers de España

Lucas Vázquez ha aprovechado este parón de selecciones para viajar a su Galicia natal para estar en la presentación de su nuevo negocio en el que el jugador del Real Madrid se ha unido a un proyecto liderado por Crys Dyaz y a la medallista olímpica Ana Peleteiro. El nuevo centro de entrenamiento Crys Dyaz & Co La Coruña abrirá sus puertas en el próximo 9 de septiembre y promete ser uno de los mejores espacios de toda la comunidad autónoma.

Crys Dyaz se ha convertido en una referencia en los últimos años por sus métodos de preparación física que le han hecho abrir tres centros en toda España. Crys Dyaz & Co es el centro de entrenamiento personal, fisioterapia y nutrición fundado en su día en Madrid que ha tenido un notable éxito entre gente de a pie, deportistas e influencers, que han elevado este centro a la máxima potencia gracias a la redes sociales.

Ahora, visto su notable éxito en sus dos primeros centros de entrenamiento, Crys Dyaz se ha unido a Lucas Vázquez y Ana Peleteiro para liderar un nuevo proyecto en común en La Coruña, concretamente en el Paseo de la Dársena número 4. Este nuevo espacio para los amantes del deporte fue presentado bajo una gran expectación el pasado martes y abrirá sus puertas este lunes 9 de septiembre.

Crys Dyaz ya afirmó cuando anunció este proyecto que este era su momento, «uniendo fuerzas con dos deportistas de élite, con los que no solo me une mi pasión por el deporte, también una gran amistad y el objetivo de promover la salud física, y por tanto mental, tan esencial para todo el mundo».

Una estrella del Real Madrid en el negocio

Lucas Vázquez también estuvo en la presentación de su nuevo negocio en el que el jugador del Real Madrid ha contribuido junto con una de las preparados e influencers del momento. «Estamos en el momento y edad perfectas para crecer en la parte empresarial también. Es una gran motivación para mí Crys Dyaz & Co A Coruña gracias a ese concepto de cuidar a las personas en todos los ámbitos. A mi me motiva mucho como deportista formar parte de este proyecto», dijo el lateral madridista en la presentación del proyecto.

En el estreno de Crys Dyaz & Co La Coruña también estuvo Ana Peleteiro, medallista olímpica y que en los últimos meses ha sido cliente de Crys Dyaz. Por ello, la atleta española que finalizó sexta en los últimos Juegos Olímpicos de París 2024 afirmó que ha creído en este proyecto «porque lo he experimentado en primera persona durante mi embarazo y mi postparto. Esta oportunidad la abracé porque me parece maravilloso cuidar a las personas. Cuidar de la salud desde dentro hacia fuera y más aquí en Galicia que es mi corazón».

Una de los motivos que han convertido a este centro en un punto de referencia para sus centenares de clientes que han sido seducidos por un entrenamiento con la tecnología más puntera, donde destaca la V12 que ha revolucionado las redes sociales.

El centro también cuenta con los característicos servicios que ya tienen las otras sedes de Madrid, como SaludFem, la unidad de salud femenina que, sin duda, ha marcado la diferencia en el sector convirtiendo la compañía en líder al especializarse en la mujer y en las distintas etapas de su vida. Este nuevo espacio, además, incluirá desde un área de entrenamiento para mujeres embarazadas, con alguna patología de suelo pélvico o en post parto, hasta un espacio de tratamientos de cabina para la preparación al parto.