Iñigo Martínez desvela el cabreo de Flick en Vigo: «Es normal que el mister mostrara su enfado»

Iñigo Martínez atendió a los medios de comunicación en la Ciudad Deportiva Joan Gamper con motivo de la previa del partido que disputará el Barcelona este martes en el Olímpico de Montjuic contra el Brest en la quinta jornada de la Fase Liga de la Champions League.

«Tenemos un rival muy duro enfrente y que en Champions está muy bien. Lo podemos pegar caro si nos relajamos. Complicado y bonito de jugar. Tenemos que demostrar el gran nivel que tenemos», comenzó señalando en rueda de prensa el defensa del FC Barcelona.

«El contrato no me lo planteo. Son cosas que te pueden hacer despistarse. Me centro en lo mío, en disfrutar y aprovechar las oportunidades que me da al mister. Quiero competir al máximo y centrarme en lo mío. Para demostrar que puedo seguir siendo titular. Si llega bien, si no puedo decir que he jugado dos años en el Barça» comentó Íñigo Martínez antes del duelo de Liga de Campeones.

«Me ha costado digerir el empate en Vigo. Porque teníamos controlado el partido y dejamos escapar dos puntos vitales. Es normal que el míster mostrara su enfado. Viendo el minuto que era, dejamos escapar una oportunidad importante», señaló el zaguero culé.

«Creo que el rival ve partidos del Barcelona y los analiza. La clave es como se presiona y la intensidad. Si la presión es buena es muy difícil que nos cojan la espalda. Si uno baja un pelín la intensidad, nos pueden crear peligro. Pocas nos han pillado. Nos da más de lo que nos quita. La idea sigue siendo la misma. A veces es verdad que la línea no tendría que estar tan adelantada. La labor defensiva está siendo excepcional a pesar de esto. El Brest nos va a volver a buscar», valoró el defensa blaugrana.

Más sobre el fuera de juego: «El entrenador tiene claro de cuál es la altura de la línea. No siempre la altura debe estar en el centro del campo. Solamente está cuando presionamos bien. Si no, es un suicidio. Hay que saber bien cuando tirarla».

«Es totalmente entendible que no me llamase Luis de la Fuente. Tengo 33 años ya. Tenemos un nivel de jóvenes excepcional. Y se está demostrando. Llegan allí y ganan partidos. Son decisiones del seleccionador. Quiere dar oportunidades a jóvenes que vienen apretando. No estoy indignado por no llevarme. Tengo una cierta edad y es normal. Ningún pero al seleccionador», dijo Iñigo Martínez.

«Sabemos la importancia que tiene Lamine Yamal. No lo vamos a negar. Genera mucho miedo. Es vital y muy importante para el equipo. El siguiente que salga tiene que estar a la altura. Todos están capacitados para jugar. Pero Lamine es Lamine. No lo tenemos, pero el que salta no va a dar menos», afirmó el central del Barcelona.

«Es el año que más estoy disfrutando. Todo va bien. Compites todos los partidos y el míster me tiene mucho aprecio. Todo fluye. Y físicamente me encuentro bien. Y sin lesiones, que también es clave. Me siento un peso pesado en el vestuario», valoró el defensa culé.

«El Brest está haciendo un gran trabajo. No es casualidad que no hayan perdido. Si le perdemos el respeto lo pagaremos caro. Es un buen partido para poder ganar y olvidar los últimos dos tropiezos», dijo el defensa del Barcelona.

«Hansi Flick desde el minuto uno me demostró que me quería ver y quería darme esa oportunidad. No quería estar molestando aquí si el míster no confía en mí. Me dio la oportunidad y confiaba en mí, cada vez más. Me quería de titular y ahí está el trabajo personal que no se ve. Me tiene mucho aprecio y espero que este año disfrutemos todos sobre el terreno de juego», comentó.