El terrible escenario del Barcelona de Flick sin Lamine Yamal

Se le presenta un terrible escenario al Barcelona de Hansi Flick sin Lamine Yamal. La joven estrella culé no estará con el conjunto azulgrana este sábado en Balaídos contra el Celta de Vigo. Tampoco parece que pueda estar contra el Brest en Champions League. Los dos únicos partidos de Liga del Barça sin Lamine se saldaron con derrota. En Pamplona y San Sebastián.

El Barcelona visita este sábado al Celta de Vigo con motivo de la jornada 14 de la Liga. Un duelo importante para el cuadro azulgrana después de perder ante la Real Sociedad en la última jornada antes del parón de selecciones. Aquella derrota dejó dudas en el juego culé tras semanas de brillantes resultados. Pero Anoeta dejó tocado a Flick.

Ahora, ante un Celta de Vigo que en su casa se muestra fuerte, Hansi Flick tiene que volver a recuperar sus grandes sensaciones que lograron goleaer al Real Madrid o al Bayern de Múnich. Pero lo tendrá que hacer sin Lamine Yamal, que sigue lesionado y que no viajará a Vigo. Apunta también a baja en Champions contra el Brest.

Lamine Yamal solamente fue suplente en dos partidos del Barcelona esta temporada en Liga. Uno en Pamplona. Jugó el tramo final. Y los azulgrana perdieron. Y el segundo en San Sebastián. Yamal lo vio en la grada y el Barça perdió. Y lo hizo dejando una mala imagen y demostrando que este joven jugador de 17 años es muy importante en su esquema.

Flick no le tiene miedo a la baja de Lamine Yamal

«No tenemos miedo a jugar sin Lamine Yamal. Contra la Real Sociedad no hicimos un buen partido, pero no fue este el motivo. Tenemos que adaptarnos, aunque sabemos que es un jugador muy importante. Es importante que regrese al 100%. Veremos cuando vuelve», señaló Hansi Flick en la rueda de prensa previa al partido del Barcelona contra el Celta de Vigo en Balaídos.

«Mañana le haré esta pregunta al equipo. Si es un reto ganar sin Lamine Yamal. Estamos un poco limitados por la ausencia de Lamine Yamal. Pero tenemos jugadores de gran calidad para jugar en distintas posiciones. Esperamos que avance en la dirección correcta. Raphinha, Olmo, Pau, Fermín… todos pueden hacer de Lamine Yamal», comentó el entrenador del Barcelona.

El sistema del Barcelona sin Lamine Yamal

La realidad del Barcelona sin Lamine Yamal es que su sistema cambia. Y a Hansi Flick ese 4-3-3 con dos extremos muy rápidos, que ayudaban enormemente a la presión, para que Lewandowski pudiese vivir en el área, le estaba saliendo a la perfección. Y con la baja de su joven estrella no puede realizar estos mismos movimientos.

Por eso el Barcelona sin Lamine Yamal es mucho menos Barça. Flick pierde poder en su idea de juego. Se vio sobre todo en San Sebastián con casi todos los titulares, pero sin Lamine. El equipo se perdió y terminó el partido con cero remates a portería. Un dato tremendo. A pesar de que Flick no le tenga miedo, es un dato que preocupa en Can Barça y que se tendrá muy en cuenta en Balaídos. Dani Olmo apunta a ser su sustituto, pero jugando por dentro, y no por banda. Habrá que esperar a las 21:00 horas de este sábado para ver cuál es la estrategia de Flick para paliar esta baja tan sensible para los culés.