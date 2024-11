Flick golea a Xavi: en 12 partidos lleva la mitad de goles que toda la temporada pasada

Con un enfoque completamente renovado y una mentalidad ofensiva que desborda intensidad, Hansi Flick ha llevado al Barcelona a ser una máquina de goles, superando ampliamente las estadísticas de la era de Xavi Hernández. A mitad de temporada, el equipo que entrena el alemán ha marcado más de la mitad de los goles que alcanzó el Barcelona en todo el último curso bajo el mando de Xavi, confirmando no solo un cambio en el estilo que ha generado una mejora más que visible, sino demostrando que con prácticamente las mismas armas que poseía el egarense, se pueden conseguir otros resultados, en este caso mucho mejores.

Este Barcelona de Hansi Flick ha conseguido en 12 partidos de Liga la friolera de 40 goles, prácticamente el doble de tantos que su máximo perseguidor en la actualidad, un Real Madrid que suma 21 tantos –con un partido menos–. Pero es que en 12 partidos, acercándose al ecuador de la competición, los de Flick ya suman más de la mitad de goles que logró en 38 jornadas el equipo de Xavi Hernández, que acabó el curso pasado con 79 goles a favor y segundo clasificado.

Y es que en estos momentos, de seguir esta dinámica goleadora, el Barcelona de Flick proyecta una temporada de ensueño en materia goleadora, superando cualquier barrera hasta la fecha, proyectando alrededor de 126 goles cuando se dispute la presente campaña, superando el récord establecido hasta la fecha que ostenta el Real Madrid de la temporada 11/12, con 121 goles a favor.

Hansi Flick ha logrado implementar un esquema y estilo que prioriza la presión alta, una defensa milimétrica y adelantada y la finalización de jugadas desde cualquier posición en el campo, en contraposición a la propuesta de Xavi Hernández, que seguía la filosofía de tocar y tocar, la posesión y el juego posicional.

La transformación de este Barcelona desde la llegada de Flick es evidente en números y en estrategia, con 40 goles en 12 partidos de Liga y alcanzando los 50 tantos contando la Champions League. La llegada del alemán el pasado verano representó un cambio de rumbo tras varias temporadas en las que Xavi Hernández, pese al par de títulos, entre ellos una Liga, no consiguió alcanzar las expectativas de la directiva y los aficionados. Desde su presentación como entrenador, Flick prometió respetar el estilo culé, pero adaptándola a su estilo y su forma de entender el fútbol.

Y es que Hansi Flick ha logrado potenciar las habilidades de jugadores clave que Xavi no supo explotar. Uno de los casos es Raphinha, con un rol muy diferente, pasando a ser uno de los capitanes del equipo y desempeñando funciones de extremo liberado, al espacio, e incluso como mediapunta. Gracias a esto, el brasileño ha mostrado su mejor versión, logrando 11 goles y nueve asistencias en lo que va de temporada, lo que lo coloca entre los mejores futbolistas del momento. Flick ha elogiado su dinámica en el campo, y el mismo Raphinha ha atribuido su ascenso a la confianza del técnico alemán.

Pero Flick no solo ha reactivado a jugadores experimentados como es el caso de Robert Lewandowski, que suma 17 goles y dos asistencias hasta el momento, recuperando su mejor versión; también ha depositado confianza en los jóvenes, especialmente un Lamine Yamal que ha terminado de explotar con el alemán. Considerado ya como uno de los grandes jugadores del momento, el joven canterano ha demostrado un notable control del balón y capacidad goleadora, sumando seis goles y siete asistencias en esta temporada. Flick no ha escatimado elogios para Yamal, asegurando que su talento no tiene edad y que, con el tiempo, podría convertirse en uno de los mejores.