Hansi Flick, tras la ‘empanada’ del Barça ante el Celta: «Hemos jugado muy mal partido»

Hansi Flick se mostró muy enfadado al término del partido contra el Celta por el rendimiento mostrado por el Barcelona en los últimos compases del choque que les privó de una victoria que tenían asegurada: «No han sido solo diez minutos. Hemos jugado realmente un mal partido hoy», afirmó el técnico culé.

Sobre la acción que marcó el cambio de guión del partido a raíz de la expulsión de Marc Casadó en el minuto 81 y que hizo al Celta confiar en la remontada, Flick no se planteó en ningún momento cambiar al canterano que estaba amonestado: «No hago los cambios en función de si tienen tarjeta amarilla. Hago los cambios por rendimiento. Cometimos muchos errores y tuvimos falta confianza con la pelota», sentenció.

Flick también analizó la actuación en el partido de Gavi, que salió de inicio ante el conjunto vigués, pero se mostró precavido sobre su rendimiento: «Le he visto bien, pero paso a paso. Su mentalidad es buena para el equipo. Nuestro objetivo es que pueda jugar los noventa minutos porque nos da mucho».

Por último, en cuanto a la sobre la posible segunda amarilla que pudo recibir Gerard Martín en dos polémicas acciones de la primera parte y en las que el canterano se jugó la expulsión, Flick prefirió desentenderse: «Ese no es mi trabajo, demasiado tengo con concentrarme en mi equipo», señaló el entrenador alemán.

En relación al empate cosechado al final por el Barça cuando tenían los tres puntos en la mano, Flick fue honesto: «No hemos visto lo que queríamos. Nuestro control de pelota no ha sido bueno, con muchos errores también en la primera parte. No es como acostumbramos a jugar. No ha sido un buen partido. Hemos de hablar y de cambiarlo», zanjó.

Flick siguió mostrándose serio por la incomprensible ‘empanada’ de su equipo en los últimos minutos: ​»Estas cosas pasan. No es lo que queríamos, pero hemos de mantenernos derechos y seguir adelante. Ha sido un partido. Tenemos un punto de seis. No estamos contentos. Nadie está contento. Todo el mundo puede jugar mejor»

​

Con respecto a la dificultad que supone jugar siempre en el campo del Celta, Flick aseguró que «todo el mundo decía que Balaídos era un campo difícil, además había viento… pero no es una excusa. Es un tema de concentración, de estar focalizado. A veces parece que es fácil ganar, pero no es así​».

Por último, preguntado sobre el error que cometió Koundé en el primer gol del Celta tras la expulsión de Casadó, el técnico germano recalcó que fue «una consecuencia de todo el partido. Muchos errores. Malos pases, malas decisiones… Hemos perdido dos puntos juntos y nos levantaremos todos juntos. Cuando no juegas al cien por cien, no puedes ganar. Es tan fácil como esto».