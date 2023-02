El increíble gesto de ‘fair play’ del Rangers dejándose empatar tras anotar un polémico gol

El Rangers de Glasgow y el Partick Thistle dejaron este domingo una gran imagen en el mundo del fútbol. El ‘fair play’ volvió a primar ante la rivalidad y ambos equipos demostraron en esta quinta ronda de la Copa de Escocia que los valores en este deporte están muy por encima de lo demás.

Corría el minuto 69 de partido entre estos dos equipos cuando los de Glasgow tiraron el balón fuera del terreno de juego para que atendieran a uno de sus jugadores que se encontraba en el suelo dando claras muestras de dolor. Justo después, cuando se reinició el partido, el equipo rival se disponía a devolver el balón, pero Malik Tillman, jugador del Rangers, robó el balón al defensa contrario y aprovechó la situación para anotar el 2-1. Inmediatamente fue cuando se desató la polémica. Jugadores del Partick Thistle fueron a recriminar al jugador dicha acción desencadenando una tumultuosa trifulca.

Malik Tillman gives Rangers the lead in controversial circumstances which infuriates the visitors 😠

Michael Beale then steps in and orders his side to allow Partick Thistle to score 👏🔵#ScottishCup | @ScottishCup pic.twitter.com/iUOtLalNGO

— Viaplay Sports UK (@ViaplaySportsUK) February 12, 2023