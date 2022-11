La conflictiva afición del Celtic: independentistas, de ultra izquierda y republicanos

La afición del Celtic de Glasgow invadirá este miércoles la capital de España con motivo del último partido de la fase de grupos de la Champions League. Unos 12.000 hinchas acudirán a Madrid y su historia los encuadra como problemáticos. Vinculados con el IRA, el nacionalismo irlandés y todo tipo de independentismo, los aficionados del Celtic son los únicos que ondean banderas de un país diferente al suyo.

Solamente 2.300 aficionados del Celtic de Glasgow entrarán en el Santiago Bernabéu. Los más de 7.000 hinchas restantes acudirán a Madrid sin entrada. A priori es una afición pasional pero tranquila, aunque ese pacifismo se puede romper por su ideología problemática de ultra izquierda mezclada con el abundante alcohol.

«El orgullo de Irlanda juega en Escocia» claman los aficionados del Celtic. Un curioso club que es un agente político y un símbolo religioso para sus aficionados y que nació a través de inmigrantes irlandeses que se instalaron en la capital escocesa para huir del hambre.

El Celtic de Glasgow fue fundado por el hermano Walfrid, un religioso marista irlandés que se trasladó a Escocia y que atendió a los miles de irlandeses católicos que emigraron debido a la hambruna en su isla. Walfrid fundó el Celtic FC en 1887 como medio para recaudar fondos para los católicos pobres y desfavorecidos en el este de la ciudad de Glasgow. A pesar de ser trasladado unos años después a Londres, continuó con su trabajo organizando partidos de fútbol. A partir de ahí, el club fue forjando una identidad férrea ligada al catolicismo y al republicanismo.

La gran mayoría de aficionados que llenan cada semana las gradas del Celtic Park son escoceses católicos e irlandeses inmigrantes que no se sienten identificados con Reino Unido. El color de su camiseta, verde y blanco, está asociado a la bandera irlandesa al igual que su escudo, que representa a Irlanda con el clásico trébol de cuatro hojas.

