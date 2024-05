Increíble situación la que se vivió en el estadio de El Sardinero de Santander en el partido de Segunda División entre el Racing y el Elche. El futbolista Iñigo Sainz-Maza, jugador del equipo cántabro, fue expulsado por reclamar al árbitro que se parara el partido al ver que un espectador estaba sufriendo un problema de salud en la grada.

En concreto, ya en el tiempo de descuento de este encuentro que ganó el Racing de Santander, Sainz-Maza empezó desde el banquillo a pedir las atenciones médicas para un espectador que estaba sufriendo una parada cardiaca. Para ello, y como suele pasar en todos los estadios, el futbolista del Racing pidió al árbitro que parara el partido. Sin embargo, el colegiado,Jon Ander González Esteban, expulsó al futbolista del Racing por pedir esas atenciones médicas.

Así lo recoge el propio acta del partido escrito por el colegiado vasco. «En el minuto 90; el jugador (6) Iñigo Sainz-Maza Serna; fue expulsado por el siguiente motivo: Por levantarse del banquillo y salir del área técnica reclamando al cuarto árbitro que se parase el partido insistentemente por un incidente médico en la grada, cuando se detiene el juego continuaba de pie fuera del área técnica sin llegar a oír lo que decía», recoge textualmente el acta del partido.

Así, el propio árbitro del duelo de Segunda División reconoce que expulsó al futbolista del Racing por «reclamar que se parase el partido insistentemente por un incidente médico en la grada». No sólo no hizo caso al jugador que pedía esa atención médica para el espectador, sino que el colegiado, sabedor de lo que estaba solicitando, expulsó al futbolista.

La indignación en el Racing de Santander es total y ya han confirmado que recurrirán la tarjeta roja mostrada a su jugador. Iñigo Sainz-Maza estaba en el banquillo en el momento de la expulsión, pero había sido titular en este duelo ante el Elche que era clave para el objetivo de ascenso de ambos equipos.

«Íñigo estaba preocupado por lo que estaba pasando en la grada, no entendíamos que el árbitro no parase el juego ante un incidente de extrema gravedad. Nadie ha faltado el respeto a nadie, ha sido absurdo lo que se ha vivido. Lo primero es la vida de una persona, no el fútbol», comentó José Alberto, técnico del Racing de Santander, en rueda de prensa.

Expulsado por pedir atención médica en la grada

El jugador del Racing se preocupó por un espectador de 58 años que había sufrido una parada cardiaca. La rápida intervención de José Fernández Dívar, médico del Racing, fue clave para que este aficionado fuera atendido y después fue trasladado en una UVI móvil al hospital, donde se encuentra estable.

En ese momento, Sainz-Mesa se acercó al cuarto árbitro y le preguntó que por qué no se detenía el encuentro con una persona con serios problemas médicos. Lo hizo en un tono correcto, tranquilo, sin aspavientos, pero el árbitro, que estaba ajeno a lo que estaba ocurriendo, acudió al banquillo del Racing a expulsar al jugador. El futbolista vio así la cartulina roja por avisar que un aficionado estaba teniendo un problema de salud en la grada.