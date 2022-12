La imposición sexual de Tyson Fury a su mujer antes de su próximo combate

Tyson Fury está dando mucho que hablar estos días. El combate entre el mediático Rey Gitano y Dereck Chisora será una de las grandes citas del boxeo en las próximas semanas. El campeón del mundo e invicto ha preparado un nuevo plan para los últimos días antes del combate que ha sorprendido a todos, pues ha decidido no tener sexo con su mujer durante las siete semanas previas al combate.

El británico defenderá su título ante Dereck Chisora, a quien ya ha ganado dos veces por KO, pero no se fía. Y considera que no mantener relaciones sexuales va a ser positivo para vencerle de nuevo: «Esta vez soy célibe. Soy célibe durante siente semanas hasta la pelea. Es un método nuevo, estoy probando algo», confesó en una reciente entrevista, haciendo referencia al tiempo que lleva siguiendo este plan.

«Con el arma cargada»

Tyson Fury no se anda con rodeos a la hora de explicarlo: «Voy a entrar allí con todo el arma cargada. Alguien se está metiendo en serios problemas. Voy a perder la testosterona de mi cabeza por completo. El valor de siete semanas. ¿Sabes que solía masturbarme siete veces al día para darme poder? Estoy haciendo muchas cosas que antes no hacía. Hago cinco/seis comidas al día, bebo ocho litros de agua. Si me va a dar una ventaja, estoy dispuesto a intentarlo. Me masturbo siete veces al día para mantener mi testosterona bombeando».

El púgil inglés quiere lograr su victoria número 33 en una carrera que comenzó en el 2008 y en la que aun no ha perdido. La que quizás no esté tan contenta es Paris Fury, su mujer, por esas medidas que ha tomado respecto a su vida sexual. Obviamente, ella se va a ver afectada por el plan del boxeador, pero tendrá que llevarlo de la mejor manera posible.