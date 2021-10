El talentoso futbolista Samir Nasri anunció oficialmente su retirada del fútbol profesional a finales del pasado mes de septiembre a sus 34 años. El que fuera futbolista del Sevilla o del Manchester City, entre otros, tuvo una carrera de altibajos marcada en su final por una sanción por dopaje que nunca entendió y sobre la que siempre se declaró inocente.

El francés, que llevaba sin equipo tras dejar el Anderlecht hace ya casi dos años, ha reaparecido ahora en un partido de veteranos vistiendo la camiseta del Olympique de Marsella, un amistoso en el que ha sorprendido a todos por su radical e impactante cambio físico, pues se vio a un Nasri bastante más grueso y con muchos kilos de más en comparación con su etapa de futbolista.

Las fotos del galo se han viralizado en las redes hasta tal punto que Nasri protagoniza noticias en todo el mundo por su actual apariencia. El ex Olympique de Marseille, Arsenal, Manchester City, Sevilla, Antalyaspor, West Ham y Anderlecht es ahora comentarista de Canal + Francia para la Liga de Campeones y parece claro que ha dejado de cuidarse una vez retirado del fútbol profesional.

Un Samir Nasri que hace unas semanas explicaba por qué se retiraba y lo mal que lo pasó con el tema de la sanción por dopaje, que le acabó privando del fútbol porque nunca recuperó su mejor nivel: “Fue un episodio que me dolió mucho y que cambió mi relación con el fútbol. Fue más que injusto, no había tomado ningún producto de dopaje, sólo fue una inyección de vitaminas porque estaba enfermo. Me frenó en seco».