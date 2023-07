La imagen que desvela por qué Carlos Alcaraz y Rafa Nadal son idénticos

Carlos Alcaraz tomó el testigo de Rafa Nadal como campeón de Wimbledon, en una edición de 2023 en la que su victoria en la final ante Novak Djokovic recordó mucho a lo que sucedió en 2008, cuando el tenista balear superó al favorito entonces, Roger Federer, para coronarse por primera vez en el All England Club. Sin embargo, además de los parecidos tenísticos, en las imágenes del torneo se ha detectado otra similitud razonable entre Nadal y Alcaraz, que les hace ser casi clones en este aspecto.

Por prácticamente todos es sabido que Rafa Nadal era un tenista con un importante número de manías en su ritual de juego. La manera de colocar las botellas era, posiblemente, la que más destacaba, con auténtica precisión para que las dos que utilizaba en los encuentros quedara posicionada de forma simétrica como el tenista nacido en Manacor requería.

Carlos Alcaraz no tiene tan distinguida esta faceta de las supersticiones, pero en Wimbledon 2023, el joven de 20 años, además de campeón en lo que respecta al torneo, también ha sido el ganador en cuanto a manías, con al menos dos que han llamado mucho la atención. La primera, convertida casi en tradición, fue reutilizar en el post-partido el gorro de verano, blanco y de su marca deportiva, que prometió no quitarse si seguía ganando.

La otra manía es la que le hace ser calcado a Nadal, ya que hablamos también de la manera de posicionar las botellas, algo que se le ha visto a Alcaraz en otros momentos pero que fue inmortalizado en Wimbledon. En las redes sociales, además, colocaron una imagen de Rafa Nadal, también en el All England Club, en paralelo con la de Carlos Alcaraz. Los dos, maniáticos con los botes y superdotados tenísticos, hacen exactamente lo mismo para que las botellas queden alineadas. Y que nadie se las mueva en los descansos.

