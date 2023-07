La estrella mundial que vaticinó la victoria de Alcaraz cuando iba perdiendo ante Djokovic

El triunfo de Carlos Alcaraz en la final de Wimbledon resultó épico, brillante y también en cierta medida sorpresivo, después de lo sucedido en el primer set del partido. Novak Djokovic comenzó castigando a Carlitos, hasta endosarle un claro 6-1 que parecía que marcaría el encuentro por el título en el All England Club, con el favorito adelantándose. Sin embargo, Alcaraz le dio la vuelta a la tortilla, algo que ya vio una estrella del tenis como Juan Martín del Potro, quien vaticinó que esto podía suceder cuando Carlos aún iba perdiendo con Djokovic.

Del Potro, que se encuentra retirado desde hace unos años por las lesiones, pero que prepara su vuelta eventual para disputar el US Open 2023, se pasó por las redes sociales, para comentar junto a sus seguidores –más de 3 millones en Twitter– el encuentro final entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, con el título de campeón de Wimbledon en juego.

La contienda empezó del lado de Djokovic, quien además de vencedor del primer set también era el favorito al título sobre el papel, debido a su condición de heptacampeón de Wimbledon y de imbatido desde el año 2017 en el torneo que se celebra en las instalaciones del All England Club. Sin embargo, el segundo set marchó por unos derroteros completamente distintos, con igualdad manifiesta, alternancias y una decisión en el tie-break, momento en el que Juan Martín del Potro detectó que podía resultar un punto de inflexión en el partido.

El campeón del US Open 2009 no dudó en pasarse por los comentarios y publicar en Twitter un mensaje que pronto se haría de los más compartidos y que pasaría a otro nivel debido al desenlace del encuentro, con victoria final para un Carlos Alcaraz que en ese momento iba por detrás en el marcador. «Creo que el que gane el tie-break será el campeón, pero como no se de tenis no opino», comentó Del Potro, con un toque de ironía al final, en un mensaje que acabaría convirtiéndose en un vaticinio, debido a que Alcaraz igualó la contienda en la muerte súbita y acabaría imponiéndose en cinco sets, para ser proclamado como el nuevo campeón de Wimbledon.

Perdón por esto 😂😂😂 https://t.co/5q4fLsNPRg — Juan M. del Potro (@delpotrojuan) July 16, 2023

Del Potro, clave en el Alcaraz – Djokovic

Del Potro, ante lo sucedido, no dudó en ser partícipe de los comentarios sobre su última publicación e hizo una nueva, en la que se reía de lo sucedido. «Perdón por esto», escribió junto a unos emoticonos riéndose y llorando de la risa, como posiblemente hizo al ver como un mensaje aleatorio, aunque también propio de alguien curtido en este tipo de batallas al máximo nivel, acabó convirtiéndose en uno de los más vistos de Twitter durante el partido histórico que disputaron Carlos Alcaraz y Novak Djokovic y en el que el español, un «fenómeno», según el ex tenista argentino, se proclamó campeón de Wimbledon.