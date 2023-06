Del Potro ataca a Alcaraz por sus calambres: «Yo no tenía miedo contra los mejores»

Juan Martín del Potro se prepara para un regreso épico en el US Open, en una promesa consigo mismo de un tenista que lleva años retirado debido a las lesiones que maniataron una carrera que apuntaba a colocarle muchos años entre los más grandes del tenis. El argentino, durante su estancia en el circuito, se manejó casi siempre con un perfil bajo, con apariencia extrovertida, y por ello han sorprendido sus últimas declaraciones, en las que saca pecho de todo lo logrado y para ello no duda en atizar a uno de los referentes de la actualidad, el español Carlos Alcaraz.

Del Potro fue campeón en el US Open 2009, con apenas 20 años, en una final en la que batió a Roger Federer, desmarcándose junto a Andy Murray como gran alternativa al dominio ya existente del Big3 formado por el suizo, Rafa Nadal y Novak Djokovic. Juan Martín tenía una derecha espectacular y un físico que le funcionó muy bien en esa etapa, pero que a partir de entonces le daría problemas hasta llevarle a la retirada.

En una entrevista con el medio argentino Página 12, Delpo se sinceró sobre sus constantes contratiempos físicos. «Convivo con dos sensaciones. Tengo bronca, siento fastidio y me pregunto por qué. Y después me pasa al revés y pienso: ‘¿por qué no a mí?’. Soy común y corriente: hay muchos deportistas que sufren», comentaba en referencia a sus sentimientos en pista.

Sin embargo fue cuando, preguntado por la actualidad, Del Potro sorprendió a propios y extraños con sus declaraciones sobre Carlos Alcaraz. «Él quedó todo acalambrado después de jugar dos sets con Djokovic y tiene 20 años; yo con 20 años le gané la final del US Open a Federer. Cuando me tocaba lidiar con algo extra tenístico lo tomaba como un desafío personal. Nunca tuve un problema para ganarles a los mejores», comparaba Juan Martín.

«Mi problema era curarme de la muñeca. Si me duele para pegar el revés con top… ok, juego con slice, no uso la mano. Mi rival más difícil fue mi cuerpo. Yo no tenía miedo de jugar contra los mejores. Mi propósito siempre fue reinventarme para ir por lo imposible», añadió Del Potro sobre un jugador que consiguió conquistar Nueva York a una edad aún más temprana que él y que sin alcanzar los 20 años ya sabía lo que es ser número uno del ranking ATP.