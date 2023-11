Ilias Akhomach renuncia a España y jugará con Marruecos

Ilias Akhomach ha tomado la decisión de renunciar a España para jugar a partir de ahora con la selección de Marruecos. El futbolista del Villarreal se lo comunicó a la Real Federación Española de Fútbol a través de una carta hace unos días, que es la manera formal de actuar en este tipo de situaciones. Lo anunció Santi Denia en rueda de prensa justo después de dar la lista de la sub-21 para este parón internacional.

«Hasta la información que sé y que me han trasladado, es que ha tomado una decisión de jugar con Marruecos. Ha mandado un escrito a la dirección deportiva y se ha respetado esa decisión», afirmó Santi Denia en rueda de prensa. Pocas horas después, la selección olímpica de Marruecos hacía oficial su convocatoria.

لائحة المنتخب الوطني الأولمبي المستدعاة للمبارتين الوديتين أمام منتخب الدنمارك و منتخب الولايات المتحدة الأمريكية

List of players from our National Olympic Team called up for the two friendly matches against Denmark 🇩🇰 & United States 🇺🇸#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/YrEitrJ6wH

