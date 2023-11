Mandi e Ilias se negaron a guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas de Israel

Dos jugadores del Villarreal, Aissa Mandi e Ilias Akhomach, se negaron a participar en el minuto de silencio guardado antes del partido de Europa League entre el submarino amarillo y el Maccabi Haifa en memoria de las víctimas israelíes que han perdido la vida durante el conflicto entre Israel y Palestina.

Ni el argelino ni el hispano-marroquí, ambos de religión musulmana, no quisieron estar sobre el terreno de juego junto al resto de los nueve titulares y se incorporaron más tarde, una vez concluido el minuto de silencio. Mandi jugó el encuentro completo, mientras que Ilias jugó 66 minutos. Además, con el asunto bélico, el partido se jugó a puerta cerrada y en Larnaca, ciudad de Chipre, donde el Maccabi se vio obligado a emigrar por la guerra. De hecho, el partido del Estadio de la Cerámica correspondiente a la jornada 3 fue suspendido y no se jugará hasta el próximo 7 de diciembre.

El Villarreal sacó una necesaria victoria para su futuro en la Europa League al imponerse con mucho sufrimiento el pasado jueves por 1-2 al Maccabi, gracias a dos goles en los compases finales que dan un respiro a su técnico, Pacheta. El submarino amarillo demostró en Larnaca, lugar de exilio de su rival por el conflicto bélico en su país y sin la presencia de público, que no atraviesa su mejor momento.

Gozó de múltiples ocasiones, dos penaltis incluidos, pero se chocó contra un gran Keouf, que mantuvo con vida a los suyos hasta la marcha final del equipo visitante, salvado por dos goles relámpago de Álex Baena y Alexander Sorloth.

Mandi e Ilias titulares

Pacheta optó por muchas rotaciones para afrontar este tercer encuentro europeo, donde esperaba coger ánimo y sensaciones para la dura visita al Cívitas Metropolitano del fin de semana. Pese a los cambios en el once, su equipo salió bien y tomó rápidamente el control, con un activo del chileno Ben Brereton.

El delantero tuvo las dos primeras buenas opciones del Villarreal, pero el guardameta local ya comenzó a avisar su inspirada tarde. Poco a poco, el Maccabi trató de rehacerse y amenazó el área del veterano Pepe Reina, que también tuvo trabajo en los primeros minutos.

El conjunto castellonense se fue desinflando y fue castigado con la desventaja en el marcador después de que una larga revisión del VAR diese por bueno el remate en soledad de Seck en el segundo palo. El submarino amarillo pudo replicar rápido gracias a un penalti, pero ni Sorloth ni Trigueros pudieron con Keouf, que detuvo sus dos lanzamientos, el del noruego repetido por la invasión del área antes de tiempo por parte de un rival.

El Villarreal araña tres puntos

Tras el paso por los vestuarios, el Villarreal volvió a salir mejor en busca de lograr el empate lo antes posible. Pascual tuvo una buena opción para no acertó en su remate cercano a la portería y Mandi se volvió a chocar con un valiente Keouf, que tapó su potente disparo a bocajarro.

El Maccabi se refugiaba atrás y buscaba sorprender en alguna transición, con Khalaili teniendo una muy clara y con su potente disparo marchándose cerca del palo de Reina. Pacheta decidió un cambio de rumbo y metió de una tacada a Dani Parejo, Baena y Yeremy Pino para el tramo final del partido.

El Villarreal aceleró con los cambios, a riesgo de quedar expuesto a algún contragolpe que acabase con sus opciones, pero encontró su premio finalmente en dos jugadas por la izquierda pasado el minuto 80. Alberto Moreno envió un buen envío al corazón del área donde Baena no perdonó para empatar y poco después, tras una buena jugada de Capoue, el lateral andaluz disparó y aunque no pudo superar a Keouf, el rechace no lo falló Sorloth para firmar la remontada y no comprometer su futuro continental.