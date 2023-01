Ibrahimovic ataca a los jugadores de Argentina: «Messi lo ganó todo, pero el resto se portó mal»

Zlatan Ibrahimovic, sigue recuperándose de una lesión en la rodilla que le podría retirar del fútbol, pero mientras tanto dejar perlas que copan portadas. La última ha sido hacia la selección argentina por su comportamiento en la celebración del Mundial de la Qatar.

Messi y Mbappé

«Messi es considerado el mejor jugador de la historia, estaba seguro de que iba a ganar. También estoy convencido de que Kylian Mbappé todavía ganará una Copa del Mundo más».

Mal comportamiento

«No estoy preocupado por Messi. Estoy preocupado por los demás en Argentina, porque no van a ganar nada más. Messi lo ha ganado todo y será recordado, pero el resto que se portó mal, eso no lo podemos respetar. Esto viene de mí, hablando como un jugador profesional de primer nivel, es una señal de que ganarás una vez, pero no volverás a ganar. No se gana así».