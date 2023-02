El humillante mote con el que la familia de Clara Chía se refiere a Shakira

Clara Chía Martí y Shakira nunca serán amigas, esto parece claro, pero los dardos entre ambas, ‘peleadas’ por Piqué, son constantes y no sólo circulan en una dirección. Después de la publicación, más que exitosa, de la canción de la artista colombiana junto a Bizarrap en las BZRP Music Sessions #53, donde se ataca constantemente a Clara, es ahora la joven pareja de Gerard Piqué la que pasa al ataque, junto con su entorno, a la hora de referirse a la ex de su novio.

Después de todo lo que ha tenido que escuchar Clara Chía, su reacción a la hora de referirse a Shakira seguramente no se quede sólo en un mote, si no que lo lógico, que no sabemos si será realidad, es que cuanto menos se le pasen por la cabeza otro tipo de cosas negativas hacia quien la ha comparado ante cientos de millones de personas con un Twingo, un Casio y ha dicho que «Clara-mente» no es una buena persona. Sin embargo, lo que sí ha salido a la luz es que la joven, junto con su entorno, se dirigen de una forma concreta para hablar de la cantante nacida en Barranquilla y aunque no se trata de algo despectivo como tal, sí menosprecia de alguna manera a su ‘enemiga’.

Para hacer referencia a Shakira, tanto Clara Chía como su entorno más cercano no hablan de la colombiana por su nombre, si no que recalcan algo que la intérprete de Te Felicito ya ha demostrado que le escuece. Shakira es, para Clara Chía, «la ex de Gerard», y así es como la llaman cuando tienen que hacer referencia a ella, según publica el portal Vanitatis, donde también se habla de que Clara tiene una hermana, y no un hermano, como se había desvelado anteriormente, y que su familia pertenece a un clima acomodado dentro de Barcelona.

Clara Chía y el apoyo de sus padres con Piqué

Los padres de Clara Chía, además, están a favor de la relación con Piqué, aunque no siempre fue así. Después de conocer la buena relación de Gerard con su familia política se volcaron con su hija, apartando reticencias derivadas de la diferencia de edad y de la posición pública del futbolista y empresario. «Sus padres la apoyan desde el primer momento en su relación aunque al principio tuvieron reparos por la edad y por ser una figura pública. En cuanto vieron la buena química que hay entre ellos y lo bien que Clara se lleva con sus suegros y sus cuñados, bajaron la guardia. No se esperaban que la ex de Gerard hiciera lo que ha hecho, pero así quien se retrata es ella. Clara no ha dicho nunca nada ni lo va a decir, faltaría más, es una señora», se cuenta en el medio citado.

Y es que todo el conjunto hace que Clara Chía, pese a los problemas de ansiedad que haya podido sufrir, vaya hacia delante en su relación con Piqué y pueda encaminar su futuro a estar al lado de uno de los personajes más relevantes en lo público de España. A Clara ya no le importa lo que diga o cante Shakira, se refiere a ella sin demostrar ninguna relevancia y tiene a sus padres de su lado en la relación. Qué más puede pedir.