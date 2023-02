El entorno de Clara Chía rompe su silencio y se lía la mundial

Clara Chía Martí se ha convertido en uno de los personajes por excelencia dentro del periodismo del corazón en España, debido a sus disputas con Shakira, alentadas e incrementadas por la canción de esta con Bizarrap, y por supuesto por su relación con Gerard Piqué, con el que mantiene un fuerte vínculo sentimental pese a todas las habladurías que han intentado quebrar el noviazgo. Lo que no ha hecho Clara hasta el momento es pronunciarse públicamente, pero su entorno, a través de otras vías, se ha encargado de ello.

Entre los más allegados de Clara Chía podemos destacar, por supuesto, a su familia, en la que la joven se ha refugiado durante más de una semana, volviendo incluso a casa de sus padres, después de la publicación de la canción de Shakira junto a Bizarrap, la BZRP Music Sessions #53, pero también sus amigos, un círculo cercano a los que se les ha podido sacar información sobre la vida de la joven de 23 años que ha enamorado a Gerard Piqué y que ha cambiado la vida del ex futbolista y empresario para siempre.

Se dice que a Shakira, dentro del entorno de Clara Chía Martí, no se le conoce por su nombre de pila, si no más bien por un sobrenombre que por indiferencia no puede parecer más despectivo. Los ‘colegas’ de la novia actual de Piqué se refieren a la artista de Barranquilla como «la ex de Gerard», siempre detallando que la relación que tienen los padres de Milan y Sasha no resulta para nada agradable para la actual pareja del que fuera jugador del Fútbol Club Barcelona.

Ha sido El Confidencial quien ha publicado algunas de las primeras declaraciones que se le atribuyen al entorno más cercano de Clara Chía Martí, en este caso por parte de amigos de los padres de la joven catalana, Lluís Chía y Marga Martí. Se desliza en este fragmento que los progenitores siempre han estado de acuerdo y a favor de la relación entre Clara y Gerard, pese a que la diferencia de edad es notable y que Piqué es una figura pública de primer nivel en España, inmerso además en muchas polémicas y cómodo como ninguno a la hora de afrontarlas.

Según los amigos de la familia, los padres de Clara y la propia protagonista no pertenecen a este primer plano informativo, si no que representan una familia discreta y con un buen posicionamiento que no están acostumbrados a jaleos de este tipo. Sin embargo, en el momento en el que comprobaron la buena relación y encaje de Piqué con su familia, se quedaron más tranquilos y acabaron por aprobar, definitivamente, la relación de su hija.

Lo más complicado para Clara Chía

La canción de Shakira junto a Bizarrap es el punto álgido dentro del salto a la fama de Clara Chía, comparada en la letra de forma despectiva con un Twingo y un Casio, pero finalmente, tanto ella como su entorno se lo han tomado con humor, dando más importancia a lo que se pueda publicar en los medios de comunicación que a lo que se puede leer o cantar en la letra del tema de lo que llevamos de 2023, interpretado por una Shakira que muestra su despecho hacia su ex y su actual pareja.

Eso sí, desde el entorno de Clara Chía Martí, «no se esperaban que la ex de Gerard hiciera lo que ha hecho, pero así quien se retrata es ella. Clara no ha dicho nunca nada ni lo va a decir, faltaría más, es una señora», confirmaba una de las amigas de la protagonista al medio citado. También, el hecho de convertirse en una figura pública es algo que ha generado impedimentos en Clara Chía a la hora de salir de fiesta, no sabemos si porque puedan reconocerla o por salir a una discoteca y que pueda sonar aquello de «tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena»…