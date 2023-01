Nuria Roca denuncia haber sufrido amenazas de fans de Shakira por comentar la foto de Piqué y Clara Chia

Nuria roca en el punto de mira tras la separación entre Gerard Piqué y Shakira. Una historia que sigue dando mucho de que hablar, pues después de que la colombiana sacara a la luz su último tema junto a Bizarap convertido en uno de los hits más escuchados de la historia de la música, el futbolista ha aprovechado para colgar en Instagram una foto junto a su nueva novia Clara Chía, con la que este le fue infiel a la cantante.

La colaboradora de El Hormiguero al ver la publicación quiso comentarla escribiendo: “Pareja de guapos”, por esta razón, Nuria Roca ha denunciado en directo en su programa La Roca, la gran cantidad de mensajes y amenazas recibidas en los últimos días: “A mí se me ocurrió poner: qué guapos. Bueno no sabéis la que me ha caído. No he bloqueado a más gente en mi vida”, comentaba muy disgustada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gerard Piqué (@3gerardpique)



Su marido Juan Del Val que se encontraba presente quiso dar su punto de vista: “Esto es el cuento de nunca acabar, porque si empiezan los dimes y diretes. Mi opinión sobre la canción de Shakira ya la sabéis, pero Shakira es una artista internacional. No es necesario”, comentaba el colaborador en contra de que la cantante haya sacado esta canción criticando la relación del futbolista junto a Clara Chía.

Sin embargo, Nuria Roca todavía tenía algo más que decir:” He sufrido el ataque de los fans de Shakira, pero amenazas de todo tipo. Lo que debe estar soportando esta gente tiene que ser tremendo, pero tanto de un lado como del otro”, expresaba la presentadora tomándoselo con humor. “La gente que opina en las redes sociales no habla de lo que está sucediendo está hablando de él mismo. Sobre lo que te puede pasar a ti, tú lo que estás diciendo cuando les dices guapos, a lo mejor una señora que te está amenazando es una señora que está sufriendo lo mismo con Shakira con su marido, entonces ella te amenaza para sentirse mejor”, comentaba entre risas.