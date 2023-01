La primera imagen de Clara Chía tras salir del hospital: así está su relación con Piqué

Clara Chía Martí no pasa por su mejor momento anímico y se ha visto obligada incluso a ser atendida en un hospital de Barcelona, aparentemente aquejada de un ataque de ansiedad. La novia de Gerard Piqué ha podido acusar que el foco mediático se sitúe sobre ella, quien hasta hace unos meses era una completa desconocida de cara a la luz pública y que ahora se ha convertido en uno de los personajes del momento en la prensa nacional e internacional.

La canción de Shakira con Bizarrap, en la BZRP Music Sessions #53, trata de constantes críticas a Gerard Piqué, utilizando a Clara Chía Martí como ejemplo de la mala elección que hizo y de la infidelidad que cometió el ya ex futbolista del Barcelona y ex pareja de la artista de Barranquilla. En la letra del hit mundial producido por ‘el Biza’ y cantado por Shakira, a Clara Chía se le compara con un Renault Twingo, con un reloj Casio y se le intenta dejar en evidencia en más de una ocasión, como es el caso de la famosa estrofa «tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena» o aquel «yo valgo por dos de 22», referente a la edad de la joven cuando comenzó su relación, presuntamente clandestina en los inicios, con Piqué.

Todo ello ha derivado en una presión que Clara Chía Martí no ha podido soportar, y que según la información desvelada por el podcast Las Mamarazzis, de Lorena Vázquez y Laura Fa, la joven habría tenido incluso que acudir a un hospital de Barcelona para tratarse de un ataque de ansiedad. Después de ocho días en casa de sus padres alejada del foco mediático, Clara tuvo que acudir a la atención de un especialista para tratar sus problemas, derivados aparentemente por la presión mediática.

Clara Chía, en el coche junto a Piqué

Sin embargo, Clara parece estar mucho mejor y ya ha aparecido su primera imagen tras abandonar el hospital de la Ciudad Condal en el que fue tratada. La joven aparece, según la instantánea captada por Europa Press, junto a Gerard Piqué, en el coche del empresario y propietario de Kosmos Global Holding, y sonriendo tras el cristal junto con su actual pareja.

Ante las preguntas sobre el ataque de ansiedad sufrido por Clara Chía, Piqué no ha dudado en echarse a reír e incluso hacer bromas a su actual novia, quien por su parte optaba por esconderse bajo unas gafas de sol blancas y dando la espalda a las cámaras que captaron un nuevo momento de la pareja de moda, después de los problemas de salud de Clara Chía Martí y el apoyo de Piqué en un momento complicado para la joven barcelonesa de 23 años.