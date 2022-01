Marc Márquez está de vuelta. El equipo Repsol Honda ha confirmado en un comunicado que el ocho veces campeón del mundo «ha sido autorizado para regresar a la pista» y estará en los tests de Sepang (Malasia) que se disputarán los próximos 5 y 6 de febrero de 2022. El ilerdense cuenta con el visto bueno de los médicos para estar en el inicio de la pretemporada de MotoGP.

El piloto de Cervera ha pasado un invierno duro por culpa del episodio de diplopía. Llevaba tres meses sin subirse a una MotoGP desde que lo hiciera por última vez en el GP de Emilia-Romaña donde se alzó con la victoria. Una caída entrenado le provocó una leve conmoción cerebral que le impedía estar en Portimao, y que a la postre derivaría en un nuevo episodio de diplopía. Los fantasmas del pasado volvían a aparecer y la posibilidad de tener que pasar por quirófano sonaba con fuerza.

Los médicos le hicieron controles durante todo el invierno para ver cómo evolucionaba su diplopía. Por suerte evolucionó bien y pudo evitar el quirófano. A partir de ahí comenzó la cuenta atrás para volver a subirse a una moto. Hace unas semanas volvió a subirse a una MotoGP en Portimao, días después de hacerlo con una de motocross. Las primeras pruebas fueron con la Honda RC213V-S en Portugal y poco después haría lo propio en Aragón con la Honda CBR600RR.

See you at the #SepangTest 🇲🇾@marcmarquez93 is cleared to ride at the first test of 2022 after another medical check reconfirmed the treatment has been a complete success and he is in a suitable condition to ride a MotoGP bike.

