Histórico: el Barça B se pone colista de la Primera RFEF y está a cinco puntos de salir del descenso

El Barça B atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente tras caer en esta pasada jornada por 3-2 ante el Nàstic de Tarragona en un intenso derbi catalán y colocarse colista, el más próximo al descenso. La derrota, en el que era el debut de Sergi Milà como nuevo entrenador, deja al filial azulgrana en la última posición del Grupo 1 de la Primera RFEF, a cinco puntos de la permanencia y con un horizonte repleto de incertidumbre.

El cambio en el banquillo no surtió el efecto esperado en el Barça B, desesperados en la cúpula del Barcelona por la dinámica del equipo y apostando por Sergi Milà, quien reemplazó a Albert Sánchez tras su destitución. El nuevo técnico presentó un once con algunas novedades, dando entrada a Álvaro Cortés en la defensa y apostando por Landry Farré en el lateral izquierdo. Pese a mostrar buenos momentos de juego, el Barça Atlètic no logró evitar una nueva derrota.

Una pena máxima y muchos errores condenaron al Barça B en el debut de Milà, tuvo opciones de rascar puntos en el tramo final del partido ante el Nàstic, aunque el encuentro acabaría volcado del lado de los de Tarragona y dejando a los culés aún más en descenso. Así, con esta nueva derrota, el Barça Atlètic se hunde en el último puesto de la clasificación, encadenando una racha negativa que le aleja cada vez más de los puestos de salvación. El próximo reto será ante Osasuna Promesas, un duelo crucial para mantener vivas las esperanzas de permanencia, otro equipo que lucha por alejar el peligro.

Los culés llevan desde mediados de diciembre sin vencer, encadenando nueve partidos que se han traducido en sólo cuatro puntos, cuatro empates, por cinco derrotas, tres de ellas en los últimos tres partidos. El equipo se encuentra inmerso en una profunda crisis deportiva, derivada de una combinación de factores como la salida de algunos jugadores clave, la continuidad obligada de jóvenes sin experiencia en la categoría y la inestabilidad en un banquillo que ahora agarra Sergi Milà y que tras esta derrota ve la salvación a cinco puntos, puntos que no ha conseguido en los últimos 27 en juego.

El Barça Atlètic es el reflejo de los problemas estructurales del primer equipo, donde promocionaron varios canteranos y que afectan a La Masía. La salida de Rafa Márquez en verano, la marcha de jóvenes promesas al primer equipo y la venta de talentos emergentes, como Unai Hernández al Al-Ittihad, han debilitado al filial. Además, las lesiones y la falta de porteros han obligado al técnico a recurrir a juveniles como los primos Guille y Toni Fernández, o a apuestas arriesgadas como los fichajes de los ghaneses Oduro y Aziz, así como del maliense Diarra.

El club también ha tomado decisiones drásticas, como la destitución de Albert Sánchez y la promoción de Sergi Milà, que hasta ahora trabajaba como director de metodología del fútbol base. El cambio de entrenador es un intento desesperado de revitalizar un equipo que se encuentra al borde del descenso a la Segunda RFEF, una categoría que podría ser un auténtico pozo sin fondo para las aspiraciones del filial.

Uno de los aspectos más controvertidos en el filial es la situación de Pau Prim, conocido en la cantera como el gran sucesor de Sergio Busquets. El mediocentro, cuyo contrato expira el 30 de junio, lleva ocho jornadas consecutivas sin ser convocado debido a su negativa a renovar con el club. Ni siquiera la llegada de Sergi Milà ha cambiado el panorama para Prim, quien sigue apartado del equipo pese a la evidente falta de efectivos en el mediocampo. El club mantiene firme su postura, utilizando el castigo como medida de presión para intentar asegurar su continuidad.