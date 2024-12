El Barça no gana para sustos tras el castigo a Flick: cuatro partidos de sanción al técnico de su filial

El Barça está en el ojo del huracán en la última semana debido a sus banquillos, tanto el del primer equipo como el de su filial. Si recientemente la sanción de dos partidos a Hansi Flick por su expulsión ante el Betis generó un revuelo significativo, ahora la atención se centra en Albert Sánchez, entrenador del Barça B, quien deberá cumplir una sanción de cuatro partidos tras ser expulsado en el empate (2-2) contra el Celta Fortuna por decirle al árbitro «menudo subnormal».

La sanción de cuatro partidos de Albert Sánchez radica en esta última jornada liguera en Primera RFEF, tras finalizar el encuentro ante el Celta B. Según el acta arbitral redactada por el colegiado Pablo Morales, el técnico del filial azulgrana se dirigió al cuarto árbitro con términos despectivos, calificándolo de «subnormal».

«Una vez finalizado el partido y aún encontrándonos sobre el terreno de juego, por encararse al cuarto árbitro y dirigirse hacia él con los términos «menudo subnormal». La tarjeta no fue mostrada en el terreno de juego y fue comunicada posteriormente a ambos delegados de equipo», especifica el acta arbitral sobre lo sucedido.

Aunque la tarjeta no fue mostrada en el campo, la infracción fue comunicada posteriormente a los delegados de ambos equipos, lo que resultó en una sanción contundente: cuatro partidos de suspensión y una multa de 1.200 euros al entrenador, además de 180 euros adicionales al club, tal y como refleja la resolución del Juez: «4 partidos de suspensión por insultos, ofensas verbales y actitudes injuriosas al/a la árbitro/a principal, asistentes/as o cuarto/a árbitro/a, con multa accesoria de 180 euros al club, y de 1.200 euros al jugador, en aplicación del artículo 52.4 CD (Artículo: 99)».

El primer partido de sanción se cumplirá este viernes, cuando el Barça B visite a otro filial, el Osasuna Promesas. Durante este periodo, será Toni Clavero, asistente técnico de Sánchez, quien dirigirá al equipo desde el banquillo. «La planificación de la semana sigue siendo la misma. Es cierto que el día de partido, al no estar en el banquillo, lo veré desde arriba, lo que me permitirá tener otra perspectiva. Estaré en constante comunicación con el cuerpo técnico para ayudar a los jugadores en lo que necesiten», explicaba en la previa del partido Albert Sánchez, que no se sentará de nuevo en el banquillo del filial hasta el próximo 26 de enero, contra el Ourense, precisamente en un momento de horas bajas de su equipo.

Un golpe que se suma al de Flick

Y es que el primer equipo culé también afronta su propio golpe con la sanción a Hansi Flick. El Comité de Apelación de la RFEF desestimó las alegaciones del club y mantuvo el castigo de dos partidos para el técnico alemán, expulsado durante el partido ante el Betis. Según el informe arbitral, Flick no solo protestó de manera vehemente durante el encuentro, sino que continuó con sus recriminaciones tras ser expulsado.

El comunicado del Comité justificó la decisión al señalar que no se encontraron pruebas concluyentes en las imágenes presentadas por el Barça que contrarrestaran la descripción del colegiado. Así, Flick deberá cumplir su sanción en los duelos contra el Leganés y el Atlético de Madrid, dejando al equipo sin su presencia en el banquillo hasta el año que viene.