Laporta extiende al filial del Barcelona su caos: ficha a tres jugadores… ¡y sólo puede jugar uno!

El descontrol deportivo y financiero del Barcelona se extiende también hasta su filial. El Barça Atlètic vive una situación preocupante con varios de sus futbolistas, dos de los fichajes que realizó este verano, aún no están disponibles para el entrenador culé, Albert Sánchez. Fue este pasado martes cuando el club presentó a Iván Cédric, David Oduro y Abdul Aziz, pero sólo el primero está en disposición de jugar legalmente.

Cédric, madrileño de origen camerunés, llegó de la UD Las Palmas y pese a que ha entrenado poco con los culés, podría estar ya en convocatoria este fin de semana en el duelo del domingo ante Unionistas del filial blaugrana. Pero el caso preocupante no es éste, sino el de los otros dos fichajes, los ghaneses David Oduro y Abdul Aziz que aún no tienen todos los papeles en regla y no podrán estar disponibles, al menos, durante un par de semanas.

Es una situación que ya ha castigado al cuadro filial en otras ocasiones, por ejemplo el pasado curso, con futbolistas que acabaron siendo importantes como Mika Faye y Mamadou Mbacke, que tuvieron que esperar pacientemente hasta que se solucionase todo el papeleo, una situación que ya dejó una mala imagen en el Barcelona y que este curso se vuelve a repetir.

Los casos de Oduro y Aziz, que llegan del fútbol ghanés, del Accra Lions y el Dreams FC, respectivamente, no tienen fecha exacta, pero todo dependerá de cuánto y cómo agilice el Barcelona la documentación que se requiere para que esté todo en regla y puedan ponerse a las órdenes de Albert Sánchez en partido oficial. Ambos futbolistas tendrán tiempo de sobra para aclimatarse a la entidad culé al llegar de un fútbol tan dispar, aunque no será por una cuestión deportiva, sino por un tema de papeleo que el Barcelona no ha sabido resolver, una vez más.

Se está convirtiendo en una tónica ya habitual en Barcelona tener problemas con sus fichajes y la posibilidad de ponerlos a jugar de primeras. En los últimos años, el primer equipo culé ha vivido una y otra vez problemas con las inscripciones de sus jugadores por un tema de fair play financiero, de límite salarial sobrepasado, imposibilitando su inscripción por la vía normal.

Ya pasó la temporada pasada con Ilkay Gündogan, por ejemplo, y es algo que se pudo comprobar nuevamente este año con Dani Olmo, que no estaría inscrito de no ser por Andreas Christensen y su lesión ‘extendida’, permitiendo usar su salario de aquí a enero. Cabe recalcar que, en el caso de Olmo, no inscripción solo está validada hasta el próximo mercado de fichajes, tiempo en el que el Barcelona debe buscar otras vías de ahorro salarial o ingresos para hacer posible su inscripción con otra fórmula.

El presidente Joan Laporta sigue dejando muchas dudas al frente del Barcelona en esta nueva etapa lideraron al club, donde las sombras se extiende cada vez más pese al momentáneo buen ritmo deportivo desde la llegada de Hansi Flick, que logró cuatro victorias en los cuatro primeros partidos de Liga.