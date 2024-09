La gran noticia de la mañana de este jueves en el Barcelona era la reaparición de Gavi en el entrenamiento de Hansi Flick. Ya llevaba un tiempo ejercitándose en solitario y tocando balón, pero por primera vez en casi 10 meses se le ha podido ver junto al resto de sus compañeros en una sesión en la que ha impresionado por su tono físico, incluso al propio entrenador. Sin embargo, los precedentes de estas recuperaciones a marchas forzadas han sido sinónimo de recaída en el equipo azulgrana a lo largo de los últimos años.

Ejemplos como el de Pedri o Ansu Fati, que han ido encadenando lesión tras lesión, muestran que no es positivo arriesgar con jugadores jóvenes que queman etapas tan rápido a una edad en la que cuidar su físico es crucial de cara al resto de su carrera. Es cierto que Gavi cayó lesionado el pasado 19 de noviembre de 2023, pero los plazos indicaban que su período recuperación se podía alargar hasta un año.

Sin embargo, este jueves ha saltado a entrenar con todos los futbolistas del primer equipo culé y en el Barcelona esperan que el sevillano pueda volver a los terrenos de juego en el mes de octubre, menos de 11 meses después de lesionarse. Gavi, de 20 años, se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y sufrió además una lesión del menisco lateral en un fatídico de España contra Georgia en la clasificación para una Eurocopa que se acabó perdiendo.

Cualquiera desea que a Gavi no le suceda lo mismo, pero la realidad es que en compañeros suyos como Pedri o Ansu Fati puede ver el reflejo de una vuelta al ruedo precipitada que desemboca en nuevos problemas físicos. Tanto es así que en el caso del delantero aún no ha podido reincorporarse a las órdenes de Flick y el Barça no ha podido tan siquiera venderle este verano por sus continuas lesiones.

Primer entrenament de Gavi amb el grup! pic.twitter.com/FgOCYty8A1 — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) September 12, 2024

Gavi vuelve a tope

En lo anímico, se pudo ver a un Gavi muy feliz que recibió un gran aplauso por parte de sus compañeros, que posteriormente le realizaron el tradicional pasillo de collejas que se brinda al recién llegado. En este caso no es un fichaje, pero posiblemente en el Barcelona lo sientan como si así fuera, pues el de Los Palacios es pura vitamina para su centro del campo.

Y es que Gavi está contando los días para volver a vestirse de corto. En sus últimas sesiones individuales se le pudo ver realizando sprints hacia adelante y lateralmente, mientras que este jueves ya ha entrenado a alta intensidad, dejando a Flick bastante sorprendido.

Su agente, Iván de la Peña, ha sido clave en este acelerado proceso de recuperación por su amplia experiencia en lesiones de cruzados y lo que se filtra desde el Barcelona es que tanto los servicios médicos del club como él consensuaron que su vuelta se produciría cuando el jugador estuviera al 100%.

«Cuando está encima del césped está on fire. Le daremos el tiempo que necesite y ojalá pueda estar 10 o 15 años en el club. Le tenemos que cuidar. Sabemos lo que puede aportar», afirmó Flick el día de su presentación. En el Barça, aunque no hay necesidad deportiva ahora mismo, la idea es ser cautos con Gavi, aunque con imágenes como las de este jueves su regreso no se antoja muy lejano.