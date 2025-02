La historia de Ihattaren, la promesa mundial que brilla tras ser detenido relacionado con la mafia

Mohamed Ihattaren, nacido en Utrecht en 2002, emergió como una de las mayores promesas del fútbol neerlandés y mundial. Debutó con el PSV Eindhoven a los 16 años, mostrando un talento excepcional que lo proyectaba hacia una carrera estelar, siendo fichado poco después por la Juventus a cambio de casi dos millones de euros cuando todavía era menor de edad. Sin embargo, su trayectoria se vio empañada por problemas extradeportivos, especialmente a raíz de la muerte de su padre.

De hecho, en 2023, Ihattaren fue detenido en dos ocasiones: la primera, en febrero, acusado de agredir a su ex pareja, y la segunda, en mayo, por presuntos vínculos con el crimen organizado y la mafia. Estas situaciones afectaron gravemente su reputación y carrera profesional. Tras estos incidentes, su club, la Juventus, decidió rescindir su contrato debido a la gravedad de las acusaciones y la inestabilidad que aportaba al equipo.

A Ihattaren se le acusó de mantener «vínculos estrechos con delincuentes del crimen organizado». Uno de sus coches, un Porsche Panamera valorado en más de 100.000 euros, apareció quemado. También apareció calcinado el vehículo de su hermano, un BMW Serie 3. «Los celos están en el aire», fue la respuesta del joven en sus redes sociales. «Está demasiado cerca de los chicos que están involucrados en el crimen. Eso no quiere decir que él mismo haga cosas delictivas, pero la línea divisoria es muy delgada», aseguraba el periodista John van del Heuvel.

La redención de Ihattaren

El futuro de Ihattaren en el fútbol profesional parecía incierto, y muchos lo veían como una promesa que se desvanecía prematuramente. No obstante, en septiembre de 2024, Ihattaren firmó un contrato con el RKC Waalwijk de la Eredivisie, buscando una segunda oportunidad para redimirse y demostrar su valía en el terreno de juego. Su llegada generó expectativas y dudas, considerando su historial reciente.

Bajo la dirección del entrenador Henk Fraser, Ihattaren trabajó duro en silencio para recuperar su forma física y mental. El técnico expresó su confianza en el joven jugador, destacando su talento y la necesidad de brindarle espacio para cometer errores y crecer. El esfuerzo dio frutos cuando Ihattaren volvió a jugar en la Eredivisie, aportando calidad y creatividad al equipo. Su desempeño ha sido clave para que el RKC Waalwijk compita en la primera división de los Países Bajos, y su historia de redención ha captado la atención de medios internacionales.

«Si Roger Schmidt hubiera entrenado a Maradona… nunca hubiéramos visto al verdadero Maradona», dijo en su día el difunto Mino Raiola ante la falta de minutos de su representado en el PSV cuando era todavía muy joven. En la Juventis ni siquiera llegó a debutar, salió cedido sin éxito a la Sampdoria y al Ajax y se le vio con sobrepeso. «Soy un comedor emocional. Cuando me sentía infeliz, intentaba comer para eliminar ese sentimiento», llegó a reconocer el jugador.

Pero el fútbol le guardaba una oportunidad. «Le estamos dando a ‘Mo’ el espacio para volver a sentirse futbolista. Encaja dentro de la filosofía del club incluir dentro de nuestra familia a jugadores que, por el motivo que sea, estén pasando por una fase difícil de sus carreras», apuntaba el director técnico de su actual club. «Estoy agradecido de que el RKC Waalwijk me dé la oportunidad de volver a ser futbolista y mantenerme ocupado con lo que más me gusta hacer», reconocía Ihattaren, que reapareció el 29 de septiembre. Ahora, el ex de PSV, Ajax y Juventus suma tres goles y dos asistencias en 765 minutos de juego.

«Durante el último año me he dado cuenta de que yo mismo he sido mi mayor oponente», admite Ihattaren, que sigue soñando con ser el futbolista que prometía. «Mientras yo crea en ello es suficiente. De lo contrario, tampoco habría vuelto», añade para terminar hablando de su madre: «Ha sido como una figura paterna para mí. Pienso en ella cada momento. Todo lo que hago lo hago con ella y para ella. Ella lo es todo para mí. Sabe lo que he tenido que pasar en los últimos años».