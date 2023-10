El hijo de Negreira debuta como streamer analizando los ‘penaltitos’: «El arbitraje está para hacer justicia»

Javier Enríquez Romero, hijo de Enríquez Negreira, vicepresidente de los árbitros que recibió unos siete millones de euros en diferentes pagos por parte del Barcelona entre 2001 y 2018 por informes arbitrales, se ha abierto una cuenta de Tik Tok con el objetivo de cambiar las reglas de juego. El ex asesor de la selección española también anunció que daría el salto a otras plataformas de ‘streaming’ para explicar todo lo ocurrido en estos últimos años.

Hace pocas semanas, Enríquez Romero anunció en sus redes sociales que «parte de la prensa ha querido confundir el mensaje, pero otra no. En mi canal hablaré de fútbol profesional, de arbitraje y de psicología deportiva». Ahora, el hijo del vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, ha comenzado su andadura en la red social Tik Tok y ya son varios los vídeos que ha publicado bajo el nombre «cambios de reglas fútbol».

El hijo de Negreira, bajo el nombre @negreira_javi, ha subido por partes varios análisis de las polémicas del juego que vienen produciéndose en los últimos meses en el fútbol español: «La ocasión manifiesta de gol debe cambiar. Que lo sea o no depende del número de jugadores, la ubicación, la solución no debe ser la expulsión. Se debería pitar penalti. Sí, sí, se debe pitar penalti aunque sea fuera del área. Empecemos a cambiar las reglas del juego», decía en la primera parte.

«‘Penaltito’, ‘penaltito’, ¿qué es eso de ‘penaltito’?», comienza Enríquez Romero en su último video. «Es cierto que hay faltas que no merecen decidir un partido. Penalti no es cualquier cosa. Se están pitando penaltis en jugadas sin peligro. Hay equipos o jugadores que juegan sólo a eso. ¿Qué os parecen pitar faltas directas aunque sean dentro del área? El arbitraje está para hacer justicia», añade el ex asesor de la selección española.

«Hablaré de cómo viven los árbitros»

Y es que Enríquez Romero hablará de todo tipo de aspectos relacionados con el arbitraje: «También hablaré de curiosidades, polémicas, anécdotas, experiencias vividas, cómo se trabaja una charla antes del Mundial, cómo se trabaja el liderazgo. Hablaré de cómo viven los árbitros y qué hay detrás del discurso de un entrenador».