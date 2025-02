La hermana y la tía de Lucas Pérez le dejan por mentiroso: «No es verdad…»

Polémica en torno a Lucas Pérez y su familia tras sus declaciones en las que aseguraba que sus padres le abandonaron con dos años. Su hermana de madre, Sara, y su tía aseguran que el ya ex jugador del Deportivo de la Coruña nunca estuvo en un orfanato como dijo. Además, la hermana cuenta que estuvo años buscando a Lucas, mandándole cartas para encontrarse con él, sin obtener nunca respuesta.

«No me esperaba esa entrevista, la verdad. Esperaba que tuviera los valores de no hablar de la familia. A mí eso me duele, llevaba años buscándolo con cartas y de todas las maneras a pesar de no tener una infancia como todos los niños quieren. Yo llevaba años intentando reencontrarme con él, sentir que tenía otro hermano. No sé que habrá hecho con las cartas que le escribí, pero me gustaría que valorara lo que hice con él a pesar de no conocerme. Me gustaría que tuviera el valor de decir ‘tengo una hermana y a pesar de lo malo está aquí’», comienza diciendo Sara.

«A mí no me parece bien que su padre le pida dinero, ya lo dije, si yo llego a ser famosa tampoco me gustaría. Pero eso de que le abandonaron es mentira. Aquí en Monelos su familia lo cuidó como un hijo más, los abuelos que fueron los que le comieron la cabeza diciéndole que la familia de mi madre era mala y le había abandonado en una casa cuna, en la vida pensarían hacerle eso. La verdad, yo tampoco tuve una infancia muy buena, pero en ningún momento pensaron en hacerme mal y me cuidaron a pesar de los problemas que hubo», añade la hermana de Lucas Pérez en el programa Y ahora Sonsoles.

«A pesar de que me han hablado muy mal de él, yo la verdad es que lo busqué porque quizás el cariño que me faltaba quise buscarlo en él, a veces es bueno tener ese cariño de un hermano que sabes que te puede ayudar», insiste Sara en el espacio de Antena 3 sobre ese intento de acercamiento por su parte que nunca tuvo respuesta por parte de Lucas Pérez.

Responden a Lucas Pérez

También ha hablado su tía, que no deja en buen lugar al flamante jugador del PSV porque niega que el joven haya estado en un orfanato. «Él estuvo conmigo conviviendo de pequeño, fui yo quien llevó a Lucas a casa de sus abuelos», asegura. Para Lucas Pérez, su única familia han sido sus abuelos, algo que no ha sentado bien a su tía. «La familia de la madre le ayudó, todos le dimos dinero cuando lo pidió, no me parece lógico», advierte.

Todo esto llega después de unas palabras de Lucas Pérez explicando por qué decidió salir del Deportivo de La Coruña. «Mis padres me abandonaron con 2 años y ahora me piden dinero», confesaba en El Partidazo de Cope para que la gente entienda la razón por la que salió del club de su vida, y es que se había cruzado con su padre por la ciudad en varias ocasiones recientemente.

«Yo me he criado con mis abuelos, los padres de mi padre. Con dos años, mis padres me dejaron en un un orfanato porque no podían o no querían hacerse cargo de mí. Este temporada, me llega una denuncia de mi padre en la que me exige manutención hasta el resto de su vida. A partir de ahí paso varios meses hasta que me voy del Deportivo con mucho estrés y mucho agobio porque tengo que revivir momentos de mi vida muy difíciles», añadía.