Hay caso Ansu Fati

El futuro de Ansu Fati en el Barcelona pende de un hilo, y el mercado de invierno se presenta como una oportunidad clave para el delantero… siempre y cuando la aproveche. A menos de 20 días para el cierre del mercado, el Barça, Joan Laporta, Deco e incluso Hansi Flick presionan al futbolista para que acepte salir ante su situación, sin minutos ni confianza, mientras Ansu Fati sigue firme en su decisión de no abandonar el equipo… en los términos que quiere el club.

Ansu Fati fijó esta temporada como la de la esperanza, esperanza de recuperar el protagonismo que en su momento lo catapultó como una de las grandes promesas del fútbol europeo. Sobre todo tras un año fuera donde las cosas tampoco salieron como esperaba. Las palabras de confianza de Flick durante la pretemporada parecían abrirle una puerta para redimirse, aunque fuera como revulsivo. Sin embargo, de nuevo otro golpe en forma de lesión le empujó de nuevo a la casilla de salida cuando ya todos habían comenzado el juego.

Así, con las lesiones y su rendimiento ante las oportunidades de Flick, que ha estado lejos de las expectativas, han hecho pasar una primera media temporada amarga a Ansu Fati. Hasta el momento, el canterano culé apenas ha acumulado 186 minutos en ocho partidos oficiales, una cifra que refleja claramente su rol en el equipo. Menos minutos que Marc Bernal que se lesionó tras tres partidos en el arranque de la competición. Pocos más minutos que Ronald Araujo tras dos partidos disputados tras su recuperación. De hecho, Flick le ha dejado fuera de la convocatoria para el partido ante el Betis de Copa del Rey.

Su oportunidad más importante llegó ante el Sevilla –precisamente uno de los clubes atento a su situación–, en un encuentro en el que, lejos de brillar, evidenció la falta de chispa que lo caracterizaba en sus mejores momentos. Jugó 76 minutos y es, hasta la fecha, su única titularidad de la mano de Hansi Flick. De hecho, jugadores emergentes como Fermín López o Pau Víctor lo han relegado aún más en la rotación, y en la reciente Supercopa de España, incluso un joven de 16 años, Toni Fernández, le pasó por delante en un mazazo que hace replantearse todo al jugador.

Y es que la Supercopa de España ha sido un punto de inflexión en la situación de Ansu Fati. Pese a la ausencia de algunos compañeros, Flick decidió dejarlo fuera de la convocatoria en ambos partidos, enviando un mensaje claro sobre su postura con él y su lugar en el equipo. Fuentes cercanas al jugador, según Sport, admiten que esta decisión fue un duro golpe anímico para el futbolista, quien aspiraba a recuperar progresivamente minutaje tras reaparecer ante el Barbastro.

De hecho, Hansi Flick ha sido bien claro sobre la situación de Ansu Fati, empujándole públicamente hacia su salida: «Soy sincero con todos, he hablado con él. Es lo que él quiera. Le dije al llegar que está listo para ser profesional y mostrar un gran rendimiento. Se lesionó, pero tras la lesión no nos mostró su cien por cien. Y es una pena por él y por nosotros. No lo dio todo. Tiene que trabajar como todos y dar lo mejor. Es lo que queremos».

El Barcelona considera que una cesión sería la mejor solución para todas las partes. Equipos como el Betis, Girona, Valencia e incluso el Sevilla han sido mencionados como posibles destinos. No obstante, las complicaciones económicas y la situación contractual del jugador dificultan cualquier movimiento. En el entorno de Ansu, las opiniones están divididas. Mientras que su núcleo profesional insiste en la necesidad de jugar con regularidad para recuperar el ritmo competitivo, su familia más cercana respalda su decisión de permanecer en Barcelona.