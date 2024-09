A Hansi Flick le toca la lotería en este parón de selecciones

Hansi Flick y el Barcelona no podría haber tenido mejores noticias durante este parón de selecciones. Mientras que el Real Madrid ha sufrido las bajas de Tchouaméni, Militao y Mendy, además de Ceballos en el último partido de Liga, el conjunto azulgrana sólo ha perdido a Fermín López. El resto han salido indemnes de la primera venta de selecciones y algunos de ellos incluso no ha sufrido mucha carga de minutos en sus piernas, como por ejemplo Pedri.

Bien es sabido que la plantilla del Barcelona es una de las más cortas de la Liga y de sus últimos años. La única llegada de Dani Olmo y Pau Victor y las lesiones ya de antes de Christensen, Araujo, De Jong, Gavi y Ansu Fati han obligado a Hansi Flick a recurrir más de lo deseado en el filial. Y llegaba este parón de selecciones con el punto rojo en el calendario. Una lesión de más podría complicar y mucho los planes del entrenador alemán. Y por suerte, el equipo ha tenido muy buenas noticias salvo el infortunio de Fermín López, que estará en la enfermería durante las próximas tres semanas.

Y es que ahora la competición no para. Literalmente no hay descanso, pues se jugarán siete partidos en los próximos 21 días. A dos encuentros por semana, el Barcelona y todos los equipos deberán gestionar sus plantillas para que no haya más lesionados. Y los de Hansi Flick comienzan este primer ‘Tourmalet’ de la temporada en Montilivi ante el Girona y le seguirá el Mónaco el próximo jueves en su propio estadio en el que será el primer encuentro de la Champions League del curso. Después se verá las caras con el Villarreal, Osasuna y Getafe en el campeonato doméstico.

Ter Stegen con Alemania y Cubarsí con la sub-21 han sido los que más se han cargado de minutos. Ambos han disputado los 180 minutos de los dos encuentros disputados. Después le sigue Lewandowski y Lamine Yamal, que han sido titulares en los dos partidos con Polonia y España respectivamente. De hecho, el ‘9’ hizo saltar todas las alarmas en el primer compromiso de su país siendo sustituido por unas molestias, pero todo quedó en un susto ya que pudo jugar el segundo.

Hansi Flick respira con Pedri

Una de las grandes noticias para Hansi Flick ha venido con Pedri. El centrocampista canario ha disputado únicamente 42 minutos en los dos partidos con la selección española. El ex de Las Palmas fue suplente ante Serbia y jugó 15 minutos, mientras que ante Suiza fue el damnificado por la expulsión a Le Normand y fue sustituido en el 27′.

Dani Olmo no jugó el segundo compromiso por un golpe en el tobillo, pero su presencia este fin de semana ante el Girona parece asegurada. Después de las pruebas realizadas se descartó una lesión. Ferran Torres jugó 53′ en los dos encuentros por lo que ha podido ‘descansar’, mientras que Koundé tampoco ha jugado en demasía con Francia ya que en el primer partido fue suplente, pero siendo titular en el segundo.