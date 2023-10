No pasan por su mejor momento en la relación de amistad que les ha unido durante toda la carrera en la Fórmula 1 de Fernando Alonso junto con la cara visible española más importante a nivel comunicativo en este sector, Antonio Lobato. Piloto y periodista no atraviesan su mejor momento y durante esta temporada se ha podido ir comprobando que hay rencillas, aunque Lobato parece querer quitarle hierro al asunto con guiño afable en las redes sociales a Fernando Alonso.

Lobato se encuentra en Asturias y se ha dejado caer por uno de esos restaurante míticos como Restaurante Sidrería La Parrilla, cocina directa del Cantábrico y donde el narrador de Dazn de la Fórmula 1 se mostró ante la cámara señalando un cuadro de Fernando Alonso que hay colgado en el establecimiento, de cuando el asturiano estuvo en Ferrari, todo de rojo.

Y es que pese a que la sintonía entre ambos parecía haber cambiado desde hace ya tiempo, en las últimas semanas todo se ha recrudecido con cruces de declaraciones y pullas que pueden significar el fin de una relación que ha durado más de dos décadas, el tiempo que lleva en el ‘Gran Circo’ el piloto asturiano. Ahora, se encuentra en horas bajas y no está claro si hay retorno.

Otro de los periodistas más reputados del mundo del motor, como Gonzalo Serrano, expresó en redes un pequeño trabalenguas en medio de la polémica que daba algunas pistas de lo que estaba sucediendo: «Hace años dije que uno era amigo del «otro» pero el «otro» solo era amigo de sí mismo. Quizás «uno» ya se ha dado cuenta. ¿Quizás? La verdad, no lo sé. ¿Quizás? Estoy zen».

Hace años dije que uno era amigo del “otro”pero el “otro” solo era amigo de sí mismo. Quizás “uno” ya se ha dado cuenta. Quizás? La verdad, no lo se. ¿Quizás? Estoy zen. — Gonzalo Serrano (@Serranogonzalo) September 24, 2023

No es la única muestra de que algo va mal entre Fernando Alonso y Antonio Lobato. Desde la Cope, donde ahora es colaborador el periodista, Paco González afirmó recientemente que el piloto asturiano había concedido una entrevista a El Larguero, la competencia. Él mismo lo contaba así en directo: «¿Qué es lo del karma de Alonso?. Porque se dice que por el karma no le está yendo bien en las últimas dos carreras (a Alonso)».

En su día, el Partidazo anunció la presencia de Antonio Lobato, junto a Carlos Miquel, como un tertuliano más para hablar de vez en cuando de la Fórmula 1: «Y Alonso, que yo no lo sabía ni Juanma Castaño, está enfadadísimo con Lobato, o debe estarlo. Él o su entorno, tampoco he preguntado más. Pues su venganza fue darle una entrevista a El Larguero. a la emisora rival, que no enemiga, cuando Carlos Miquel se la lleva solicitando cuando Alonso llevaba desde los tres años en los karts».

De hecho, durante esta temporada se han sucedido varios dardos de Fernando Alonso a Lobato tras algunos de los Grandes Premios. Como el que le lanzó tras ser cuarto en Azerbaiyán: «Estoy contento. A ver qué depara el futuro. Pero ahí en el plató tendrán otra opinión o tendrán otros intereses. Yo estoy contento». Por otro lado, tras su segundo puesto en Holanda, también mencionó «pregunta ahí al plató», en referencia a su famoso suflé.