Antonio Lobato habla sin pelos en la lengua de su distanciamiento con Fernando Alonso

Fernando Alonso ha sido durante dos décadas uña y carne con Antonio Lobato. Piloto y periodista han compartido todo tipo de vivencias, pero ahora en la recta final de la carrera del asturiano las cosas entre ambos parecen haberse enfriado, tal y como desveló el comunicador Paco González en la cadena Cope.

El piloto de Aston Martin se habría distanciado del periodista en los últimos meses y a Antonio Lobato no le ha quedado más remedio que explicar en la web SoyMotor lo que realmente ha sucedido para que Fernando Alonso ya no le tenga el mismo cariño que antes.

«Es una historia que se contó ayer en la Cadena Cope, que la contó Paco González y que no sé por qué salió una historia que decía que Fernando le había dado una entrevista al Larguero de la Cadena SER, en lugar de al Partidazo porque está enfadadísimo conmigo y no se qué…», comenzaba el presentador de la Fórmula 1.

«Yo tampoco sé de donde saca eso Paco de que está enfadadísimo conmigo porque a ver, no me consta que lo esté (Fernando Alonso con Lobato). Tenemos nuestras diferencias en algunos temas pero nada más y se ha montado un lío descomunal en todos lados. La gente empieza a especular con unas historias, con otras…Algunas un poco surrealistas. si me apuras eso es salseo medio sano», zanjaba Lobato sobre su relación con el piloto de Aston Martin.

Antonio Lobato también tuvo que salir este lunes ha pedir perdón por unas desafortunadas declaraciones sobre Michael Schumacher. El presentador español tuvo un pequeño desliz en directo tras el Gran Premio de Japón, pero mostró valentía a la hora de disculparse con el ex piloto alemán, que continúa luchando por su vida tras el accidente sufrido hace más de una década.

«Simplemente fue un error de pura torpeza, de incapacidad de expresarte con corrección, quizás por el exceso de horas levantado, el ‘jet lag’ en Madrid… que no es una excusa», comentó en este lunes en un video en sus propias redes sociales.

Lo que desveló Paco Gónzalez

«¿Qué es lo del karma de Alonso?», preguntaba Paco González a sus oyentes. «Porque se dice que por el karma no le está yendo bien en las últimas dos carreras (a Alonso). En su día, el Partidazo anunció la presencia de Antonio Lobato, junto a Carlos Miquel, como un tertuliano más para hablar de vez en cuando de la Fórmula 1. Y Alonso, que yo no lo sabía ni Juanma Castaño, está enfadadísimo con Lobato, o debe estarlo», comentaba Paco González.

«Él o su entorno, tampoco he preguntado más. Pues su venganza fue darle una entrevista al larguero. a la emisora rival, que no enemiga, cuando Carlos Miquel se la lleva solicitando cuando Alonso llevaba desde los tres años en los Karts», añadía sobre la venganza de Alonso sobre el colaborador de Tiempo de Juego.