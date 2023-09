Lobato no se esconde: pide perdón a Schumacher y responde a Gonzalo Serrano por su polémica con Alonso

«Cuando me dice lo de Adrian Newey, yo trato de encontrar otro referente en la Fórmula 1 que tenga muchos títulos, que sea un hito, como Adrian Newey en la parcela técnica y dije yo: ‘sí, sí, qué tiemble Adrian Newey y qué tiemble…’ y me salió el nombre de Michael Schumacher. Quizás por la gran admiración que le tengo y porque a la hora de valorar récords, títulos, victorias y ser un referente pues evidentemente mucha gente se puede acordar de él, que tiene siete título mundiales y es el segundo piloto con más victorias en la historia de la Fórmula 1»,continuó Antonio Lobato.

«No me arrepentí de nombrarle, pero en el momento de hacerlo, que era simplemente por buscar un referente de brillo histórico y de leyenda sí que pensé ‘tenía haber dicho Lewis Hamilton y no Michael Schumacher, que bastante situación complicada tiene él y su familia y no tengo por qué meterle en este tono de broma en el que estamos’ y quise corregir y en ese momento me salió una frase. Yo creo que los que escuchan con los oídos limpios se darán cuenta que trato de frenar, pero me pasó de frenado y digo una expresión que no es buena, no está fina, es torpe. Dije algo así como ‘ahora Michael Schumacher no está para temblar’», ha comentado.

«Estuve torpe»

«Creo que todos los que me conocen saben como soy, saben que yo nunca haría una broma por algo así, pero estuve torpe. Estuve francamente impreciso a la hora de frenar y me pasé. Que conste que el primer jodido en soltar esa frase fui yo, que dije ‘joder, cómo puedes decir esto, se va a malinterpretar’. No quería decir eso, quería decir otra cosa y no me salió bien», agregó el presentador.

«Sólo quiero pedir perdón para aquellas personas que se han podido sentir mal por esa frase y decirles que fue un error, que seguramente cometeré alguno más en mi vida y que todos cometemos errores. También tengo que aprender de todo esto porque al final te das cuenta que sales en televisión y lo que dices tiene repercusión, estás expuesto y hay que ser más cuidadoso a la hora de hablar, por eso me fastidia ser impreciso y me fastidió mucho ese error», ha indicado.

Mensaje a los críticos

Por último, Lobato se ha visto envuelto en otra polémica a raíz de unas palabras de Gonzalo Serrano y una posible ruptura con Fernando Alonso: «También tengo que ser consciente de que allí fuera hay mucha gente que está esperando a que cometas un error como este para hacerte daño, para tratar de hacerte daño y quizás he sido muy malo en mi vida con ellos en el pasado o quizás duela que yo haya estado en primera línea tantos años, quizás eso sea lo que duela. Pero no os preocupéis, intentaré no cometer más errores, aunque insisto no lo prometo».